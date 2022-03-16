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Luana Mayara revela expectativa de estrear pelo Botafogo: 'Quero fazer história com essa camisa'

O time feminino se prepara para o início da temporada 2022. A equipe alvinegra irá disputar o Campeonato Brasileiro A2, previsto para começar no dia 21 de maio...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 06:00

Publicado em 16 de Março de 2022 às 06:00

O time feminino do Botafogo se prepara para o início da temporada 2022. A equipe alvinegra irá disputar o Campeonato Brasileiro A2, previsto para começar no dia 21 de maio. Entre os nomes do elenco que buscarão o acesso à elite nacional está o de Luana Mayara, lateral-esquerda. A atleta comentou sobre a expectativa de estrear com a camisa alvinegra.- Estou ansiosa por poder estrear e representar esse grande clube. Espero corresponder à altura e trazer orgulho e vitórias para a torcida - disse Luana Mayara.
Aos 24 anos, Luana tem passagens por clubes como Pérolas Negras e Vasco, no qual se destacou e a fez chegar ao Botafogo para essa temporada. A jogadora se mostrou feliz, garantiu muita entrega em campo e destacou pontos que não faltarão no seu estilo de jogo.
- Venho para o Botafogo com o desejo de vencer. Quero ajudar o clube a conseguir um lugar na Série A1 em 2023. Os torcedores podem ter certeza que raça e determinação não faltará - salientou, e comentou sobvre a preparação da equipe para a temporada.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Estamos trabalhando com muita seriedade. Neste início estamos focados no condicionamento físico e em alguns princípios táticos para a equipe. Sabemos que temos tempo até o início da competição e esperamos chegar o mais ajustado possível na estreia - finalizou.
Crédito: LuanaMayarasemostroufelizporatuarnoBotafogoegarantiumuitaentregaemcampo(Divulgação/Botafogo

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