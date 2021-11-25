Luan volta a ser titular pelo Corinthians após 89 dias, quando time venceu a última fora de casa

Luan foi confirmado como grande surpresa da escalação do Corinthians para o jogo contra o Ceará, iniciado há pouco tempo nesta quinta-feira, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não era escalado pelo técnico Sylvinho para iniciar uma partida como titular desde o dia 28 de agosto, quando a equipe conquistou a sua última vitória de casa ao bater o Grêmio por 1 a 0, com gol de Jô, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do primeiro turno.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Renato Augusto havia sido poupado de um dos treinos do Timão nesta semana e, com a grande sequência de partidas que vem realizado, acabou sendo confirmado como opção de banco pelo treinador alvinegro em Fortaleza, onde o comandante ainda trouxe o lateral-esquerdo Lucas Piton como outra novidade no lugar de Fábio Santos, também poupado por desgaste.

No último domingo, Renato Augusto foi um dos principais destaques do Alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Neo Química Arena, onde o time corintiano garantiu a sua entrada no G4 do Brasileirão, posto que o clube não ocupava na tabela da competição há mais de dois anos.Luan, por sua vez, não havia sido utilizado por Sylvinho no clássico, mas entrou na parte final dos confrontos diante do Cuiabá, em Itaquera, e Flamengo, no Maracanã, e havia sido elogiado pelo comandante pelo desempenho exibido e pelo empenho que vem mostrando nos treinos para recuperar o seu espaço. Antes destes duelos contra o rival do Mato Grosso e a equipe carioca, Luan ficou sem atuar nas seis partidas anteriores (diante de Fluminense, São Paulo, Internacional, Chapecoense, Fortaleza e Atlético-MG). E depois daquele jogo diante do Grêmio, no dia 28 de agosto, ele totalizou apenas 70 minutos em campo ao longo de sete curtas participações durante confrontos do Timão.