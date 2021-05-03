Luan volta a marcar pelo Corinthians após mais de três meses: 'Necessário para dar confiança'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Depois de 109 dias, Luan voltou a marcar um gol. O meia-atacante foi às redes anotando o primeiro tento do Corinthians no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Além da igualdade no marcador, o jogador também manteve o tabu corintiano, de nunca ter perdido um Majestoso em sua Arena.- Fico feliz de poder marcar um gol. Necessário também, para dar confiança. Fico feliz em ajudar a equipe - disse o jogador, em entrevista ao Premiere, ainda no intervalo do clássico.

Foi o primeiro gol do camisa sete nesta temporada. O atleta até chegou a balançar as redes neste ano, no primeiro jogo do Timão em 2021, no dia 13 de janeiro, em duelo contra o Fluminense, em Itaquera, mas o duelo foi válido pela 29ª rodada do Brasileirão de 2020. Desde então, foram oito jogos, seis como titular, passando em branco.

Contratado no início do ano passado para ser uma das grandes estrelas do Corinthians, o camisa sete ainda não conseguiu corresponder o investimento de R$ 28,9 milhões, por 50% do passe.

O gol contra o São Paulo foi o sexto de Luan pelo Corinthians, em 50 jogos, 34 deles como titular.