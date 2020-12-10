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futebol

Luan Vitor comemora renovação de contrato com o sub-23 do Corinthians

O novo contrato de Luan com o Timão vai até dezembro de 2021. O jogador esteve presente em nove dos dez jogos do Timão, ficando fora apenas no jogo com o Ceará, por suspensão...
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Publicado em 

10 dez 2020 às 15:58

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 15:58

Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians acertou, nesta semana, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Luan Vitor, que integra a equipe sub-23 do Timão, até o fim de 2021. Luan chegou ao Alvinegro em abril de 2019, vindo do Santos. O jovem falou sobre a renovação e garantiu que permanecer sempre foi o seu desejo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
- Permanecer aqui era a minha vontade desde o início das negociações. Fico muito feliz em poder renovar meu contrato com o Corinthians e dar continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo. Espero poder continuar mostrando o meu valor dentro de campo e ajudando o Corinthians da melhor forma possível - disse.
Luan é titular absoluto da equipe sub-23 do Corinthians, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogador esteve presente em nove dos dez jogos do Timão, ficando fora apenas no jogo contra o Ceará, por conta de suspensão. Nesta temporada, Luan Vitor chegou a integrar alguns treinos do time principal. O jogador falou sobre os objetivos no Corinthians.
- Como atleta tenho várias metas. No momento venho me dedicando e treinando forte pra ajudar a minha equipe no Brasileiro de Aspirantes. Busco sempre melhorar para que eu possa conquistar uma vaga no elenco principal, que é o maior objetivo - concluiu.
O novo contrato de Luan com o Corinthians vai até dezembro de 2021.

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