Luan Vitor comemora renovação de contrato com o sub-23 do Corinthians

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians acertou, nesta semana, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Luan Vitor, que integra a equipe sub-23 do Timão, até o fim de 2021. Luan chegou ao Alvinegro em abril de 2019, vindo do Santos. O jovem falou sobre a renovação e garantiu que permanecer sempre foi o seu desejo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

- Permanecer aqui era a minha vontade desde o início das negociações. Fico muito feliz em poder renovar meu contrato com o Corinthians e dar continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo. Espero poder continuar mostrando o meu valor dentro de campo e ajudando o Corinthians da melhor forma possível - disse.

Luan é titular absoluto da equipe sub-23 do Corinthians, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogador esteve presente em nove dos dez jogos do Timão, ficando fora apenas no jogo contra o Ceará, por conta de suspensão. Nesta temporada, Luan Vitor chegou a integrar alguns treinos do time principal. O jogador falou sobre os objetivos no Corinthians.

- Como atleta tenho várias metas. No momento venho me dedicando e treinando forte pra ajudar a minha equipe no Brasileiro de Aspirantes. Busco sempre melhorar para que eu possa conquistar uma vaga no elenco principal, que é o maior objetivo - concluiu.