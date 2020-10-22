Luan se recupera e Palmeiras treina após goleada na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aliviado após encerrar a série de quatro jogos sem vitória, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (22), na Academia de Futebol. Sem tempo para descansar e já com foco no importante duelo diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão, no próximo domingo (25), Andrey Lopes foi para o campo comandar um treino tático com os reservas do Verdão.

Mais uma vez, o zagueiro Luan apareceu no campo. Totalmente recuperado da lesão muscular que sofreu na coxa no clássico diante do São Paulo, o camisa 13 deve estar na lista de relacionados para o duelo diante do Atlético-GO.

As grandes ausências na Academia de Futebol foram Danilo e Gabriel Veron. Titulares diante do Tigre-ARG, a dupla foi liberada pelo Verdão para se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20, que fará uma semana de treinos visando a preparação para o Sul-Americano da categoria.Os demais titulares que defenderam o Palmeiras na última rodada da Libertadores fizeram o tradicional trabalho regenerativo na parte interna do CT alviverde.

Os jogadores que entraram no decorrer da partida foram para o campo e completaram a atividade com o restante do elenco alviverde. Alguns jovens do Sub-17 ajudaram no treinamento.

O Palmeiras terá mais duas atividades para finalizar a preparação para enfrentar o Atlético-GO. No meio da tabela do Brasileiro, o maior campeão do Brasil necessita da vitória após quatro derrotas seguidas na competição.