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Luan se recupera e Palmeiras treina após goleada na Libertadores

Zagueiro foi a novidade da reapresentação alviverde na Academia de Futebol nesta quinta-feira (22), depois de o Verdão bater o Tigre por 5 a 0 na competição da Conmebol
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 19:01

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 19:01

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Aliviado após encerrar a série de quatro jogos sem vitória, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (22), na Academia de Futebol. Sem tempo para descansar e já com foco no importante duelo diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão, no próximo domingo (25), Andrey Lopes foi para o campo comandar um treino tático com os reservas do Verdão.
Mais uma vez, o zagueiro Luan apareceu no campo. Totalmente recuperado da lesão muscular que sofreu na coxa no clássico diante do São Paulo, o camisa 13 deve estar na lista de relacionados para o duelo diante do Atlético-GO.
As grandes ausências na Academia de Futebol foram Danilo e Gabriel Veron. Titulares diante do Tigre-ARG, a dupla foi liberada pelo Verdão para se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20, que fará uma semana de treinos visando a preparação para o Sul-Americano da categoria.Os demais titulares que defenderam o Palmeiras na última rodada da Libertadores fizeram o tradicional trabalho regenerativo na parte interna do CT alviverde.
Os jogadores que entraram no decorrer da partida foram para o campo e completaram a atividade com o restante do elenco alviverde. Alguns jovens do Sub-17 ajudaram no treinamento.
O Palmeiras terá mais duas atividades para finalizar a preparação para enfrentar o Atlético-GO. No meio da tabela do Brasileiro, o maior campeão do Brasil necessita da vitória após quatro derrotas seguidas na competição.
Gustavo Gómez é desfalque certo para a partida, devido ao cartão vermelho sofrido diante do Fortaleza. O elenco alviverde treina novamente nesta sexta-feira (23), às 16h (horário de Brasília).

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