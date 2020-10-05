Luan se manifesta em rede social sobre suposta depressão: 'É mentira'

Após os boatos sobre uma suposta depressão tomarem conta das redes sociais no último final de semana, Luan se manifestou por meio de sua rede social para negar a informação falsa que começou a circular principalmente pelo Twitter na sequência do empate do Corinthians em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão-2020.Em post nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o meia-atacante foi incisivo em sua declaração, e classificou as informações como mentirosas e levianas diante de um assunto tão sério. Ele, que prometeu trabalhar forte pelo Timão, também aproveitou para agradecer o apoio de torcedores de vários clubes que levantaram a hashtag #ForçaLuan, mesmo sendo um boato falso.- Fala, galera. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim, sempre. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas as notícias de que eu estaria com depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pesso sobre isso. É MENTIRA! Depressão é coisa séria e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto! - disse o camisa 7 corintiano.