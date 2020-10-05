Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan se manifesta em rede social sobre suposta depressão: 'É mentira'

Meia-atacante do Corinthians usou os stories de seu Instagram, na tarde desta segunda-feira, para negar os boatos de que estaria com depressão, os quais ele chamou de falsos...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 17:45
Crédito: Reprodução/Instagram Luan
Após os boatos sobre uma suposta depressão tomarem conta das redes sociais no último final de semana, Luan se manifestou por meio de sua rede social para negar a informação falsa que começou a circular principalmente pelo Twitter na sequência do empate do Corinthians em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão-2020.Em post nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o meia-atacante foi incisivo em sua declaração, e classificou as informações como mentirosas e levianas diante de um assunto tão sério. Ele, que prometeu trabalhar forte pelo Timão, também aproveitou para agradecer o apoio de torcedores de vários clubes que levantaram a hashtag #ForçaLuan, mesmo sendo um boato falso.- Fala, galera. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim, sempre. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas as notícias de que eu estaria com depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pesso sobre isso. É MENTIRA! Depressão é coisa séria e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto! - disse o camisa 7 corintiano.
Tudo começou durante o último final de semana, quando alguém começou a espalhar pelas redes uma suposta conversa de Luan com uma amiga, em que ele dizia estar descontente e com cansaço mental, o que jamais aconteceu. Além disso, utilizaram uma imagem do meia com a feição triste, durante o duelo com o Red Bull Bragantino, para construir a história falaciosa, que já havia sido negada ao LANCE! pelo estafe do atleta e pelo clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados