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Luan se destaca em clássico pelo Corinthians e recebe elogios de Mancini: 'Jogando com alma'

Meia fez um golaço e participou diretamente da jogada do segundo gol do Timão diante do São Paulo, no último domingo. Treinador não poupou palavras positivas para o camisa 7...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 13:42
Embora o empate não tenha sido o resultado dos sonhos do torcedor do Corinthians, o 2 a 2 com o São Paulo teve alguns elementos bastante positivos para a equipe, especialmente a atuação de Luan, que deu mais uma amostra de sua recuperação. E quem não poupou elogios para o camisa 7 foi Vagner Mancini, que também exaltou a participação do jogador no clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Timão mantém invencibilidade contra São Paulo na Neo Química Arena; veja
O treinador citou o golaço que o meia marcou para empatar o jogo em 1 a 1 com o Tricolor e a participação no segundo, ao tocar pra Fagner dar a assistência para Gustavo Mosquito marcar, mas aquilo que mais chamou a atenção de Mancini foi a atitude do atleta, que jogou com alma diante do Tricolor, potencializando sua qualidade individual como um fator decisivo.
- Eu não tenho dúvidas de que o Luan fez hoje um grande jogo. Não só pelo gol e pelo passe do segundo gol também. O que esperamos é exatamente isso. A grade mudança, e que me chamou muita atenção, não foi o lance do gol, porque eu acompanho diariamente nos treinos e sei que ele é capaz de fazer aquilo, não foi o lance do segundo gol, onde ele enfia a bola para o Fagner, o Fagner atravessa e o Gustavo faz o gol, porque a gente acompanha o Luan no dia a dia - disse o comandante corintiano antes de completar:
- A grande mudança do Luan foi a participação no jogo hoje ele teve uma excelente participação: brigou, dividiu, disputou bola no alto, que é isso que todos nós queremos. Isso é o mais fácil de você tirar do jogador, Você ter um jogador diferenciado dentro de campo somente na parte técnica, talvez não represente, em muitos jogos a superioridade da sua equipe, mas quando você tem esse jogador brigando, jogando com alma, ele se torna um jogador extremamente interessante e acaba sendo muitas vezes, dentro de uma sequência de jogos, o fiel da balança de uma forma positiva.
Luan tem recuperado seu espaço no time titular do Corinthians e tem agradado inclusive parte da torcida, que há muito tempo vem criticando suas atuações. Desde que chegou, no início de 2020, o meia jamais conseguiu repetir seus dias de Grêmio, que o elevaram ao patamar de melhor jogador do continente. Pelo jeito, a aposta do clube e a persistência do camisa 7 parece surtir efeito.

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