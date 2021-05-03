Luan se destaca em clássico pelo Corinthians e recebe elogios de Mancini: 'Jogando com alma'

Embora o empate não tenha sido o resultado dos sonhos do torcedor do Corinthians, o 2 a 2 com o São Paulo teve alguns elementos bastante positivos para a equipe, especialmente a atuação de Luan, que deu mais uma amostra de sua recuperação. E quem não poupou elogios para o camisa 7 foi Vagner Mancini, que também exaltou a participação do jogador no clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O treinador citou o golaço que o meia marcou para empatar o jogo em 1 a 1 com o Tricolor e a participação no segundo, ao tocar pra Fagner dar a assistência para Gustavo Mosquito marcar, mas aquilo que mais chamou a atenção de Mancini foi a atitude do atleta, que jogou com alma diante do Tricolor, potencializando sua qualidade individual como um fator decisivo.

- Eu não tenho dúvidas de que o Luan fez hoje um grande jogo. Não só pelo gol e pelo passe do segundo gol também. O que esperamos é exatamente isso. A grade mudança, e que me chamou muita atenção, não foi o lance do gol, porque eu acompanho diariamente nos treinos e sei que ele é capaz de fazer aquilo, não foi o lance do segundo gol, onde ele enfia a bola para o Fagner, o Fagner atravessa e o Gustavo faz o gol, porque a gente acompanha o Luan no dia a dia - disse o comandante corintiano antes de completar:

- A grande mudança do Luan foi a participação no jogo hoje ele teve uma excelente participação: brigou, dividiu, disputou bola no alto, que é isso que todos nós queremos. Isso é o mais fácil de você tirar do jogador, Você ter um jogador diferenciado dentro de campo somente na parte técnica, talvez não represente, em muitos jogos a superioridade da sua equipe, mas quando você tem esse jogador brigando, jogando com alma, ele se torna um jogador extremamente interessante e acaba sendo muitas vezes, dentro de uma sequência de jogos, o fiel da balança de uma forma positiva.