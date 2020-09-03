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futebol

Luan recebe o terceiro amarelo e não pega o Red Bull Bragantino

Personagem no empate entre Palmeiras e Internacional, zagueiro foi punido na etapa inicial e será o primeiro desfalque por cartão de Luxemburgo no Brasileirão...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 23:51

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 23:51
Crédito: Luan em disputa com Patrick no Allianz Parque (Divulgação/Internacional
Luan cometeu pênalti nos acréscimos da partida no Allianz Parque, no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Ele não enfrenta o Red Bull Bragantino, domingo (6) às 11h, em Bragança Paulista. Vitor Hugo é a opção para formar dupla de zaga com Gustavo Gómez, uma vez que Felipe Melo ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.O capitão cumpre processo de transição e não entra em campo desde 8 de agosto, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

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