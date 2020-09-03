Luan recebe o terceiro amarelo e não pega o Red Bull Bragantino

Luan cometeu pênalti nos acréscimos da partida no Allianz Parque, no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Ele não enfrenta o Red Bull Bragantino, domingo (6) às 11h, em Bragança Paulista. Vitor Hugo é a opção para formar dupla de zaga com Gustavo Gómez, uma vez que Felipe Melo ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.O capitão cumpre processo de transição e não entra em campo desde 8 de agosto, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.