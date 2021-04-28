Luan projeta duelo do Corinthians contra o Peñarol como decisão: 'Só a vitória importa'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Para o meia-atacante Luan, o duelo do Corinthians contra o Peñarol, nesta quinta-feira (29), às 19h15, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, será uma final.

Na última semana, o Timão estreou com empate sem gols fora de casa contra o River Plate (PAR), na primeira partida pela competição continental, enquanto os uruguaios golearam, em Montevidéu, o Sport Huancayo (PER), por 5 a 1, o que deu para o duelo contra os aurinegros um ar decisivo, já que apenas um time avança às oitavas de final do torneio.>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos

Para focar no jogo contra o Peñarol, vale, inclusive, esquecer o clássico contra o São Paulo, no domingo (2), pelo Campeonato Paulista.

– A partida de amanhã para gente é uma final. Só a vitória importa para a gente amanhã. No jogo de domingo eu não estou pensando. Quero pensar no jogo de amanhã, para entrar, fazer um grande jogo e sair com a vitória. Estamos jogando em casa, onde a gente sabe o tamanho da força do Corinthians, e por isso em campo, do primeiro ao último minuto, temos que buscar a vitória, o tempo todo – afirmou o camisa sete em entrevista coletiva virtual concedida nesta quarta-feira (28).

A preparação corintiana para o duelo contra o time do Uruguai acontece nesta tarde. Antes de irem a campo, os atletas passaram por um “intensivão” para conhecer melhor o adversário, que teve a sua tradição reconhecida pelo meia corintiano.

– A gente vai receber tudo ali agora, antes de começar o treino vai ter o vídeo sobre todos os pontos positivos e negativos da equipe do Peñarol. Eu acompanhei pouco, só o último jogo deles. Agora eles vão passar todas as informações detalhas para a gente, e assim a gente se preparar para saber tudo o que a gente vai enfrentar. A equipe do Peñarol é tradicional, w a gente tem que se preparar bem, para entrar só buscar a vitória em todos os momentos – pontuou Luan.

Na terça-feira (27), o elenco o Corinthians treinou na Neo Química Arena, local do jogo, e não no CT Joaquim Grava, onde as atividades geralmente acontecem no dia a dia.

– Sobre o treinar próximo ao horário do jogo, para a gente treinar no estádio, estar na Arena é muito bom. Treinar ali, mesmo antes de um jogo muito importante, é válido para a gente se acostumar um pouco mais, e para que amanhã a gente possa entrar e fazer um grande jogo – explicou o atleta.