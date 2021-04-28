AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luan projeta duelo do Corinthians contra o Peñarol como decisão: 'Só a vitória importa'
futebol

Luan projeta duelo do Corinthians contra o Peñarol como decisão: 'Só a vitória importa'

Empate corintiano na estreia da Sul-Americana coloca peso ao Timão no encontro diante o time uruguaio...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 15:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Para o meia-atacante Luan, o duelo do Corinthians contra o Peñarol, nesta quinta-feira (29), às 19h15, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, será uma final.
Na última semana, o Timão estreou com empate sem gols fora de casa contra o River Plate (PAR), na primeira partida pela competição continental, enquanto os uruguaios golearam, em Montevidéu, o Sport Huancayo (PER), por 5 a 1, o que deu para o duelo contra os aurinegros um ar decisivo, já que apenas um time avança às oitavas de final do torneio.>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos
Para focar no jogo contra o Peñarol, vale, inclusive, esquecer o clássico contra o São Paulo, no domingo (2), pelo Campeonato Paulista.
– A partida de amanhã para gente é uma final. Só a vitória importa para a gente amanhã. No jogo de domingo eu não estou pensando. Quero pensar no jogo de amanhã, para entrar, fazer um grande jogo e sair com a vitória. Estamos jogando em casa, onde a gente sabe o tamanho da força do Corinthians, e por isso em campo, do primeiro ao último minuto, temos que buscar a vitória, o tempo todo – afirmou o camisa sete em entrevista coletiva virtual concedida nesta quarta-feira (28).
A preparação corintiana para o duelo contra o time do Uruguai acontece nesta tarde. Antes de irem a campo, os atletas passaram por um “intensivão” para conhecer melhor o adversário, que teve a sua tradição reconhecida pelo meia corintiano.
– A gente vai receber tudo ali agora, antes de começar o treino vai ter o vídeo sobre todos os pontos positivos e negativos da equipe do Peñarol. Eu acompanhei pouco, só o último jogo deles. Agora eles vão passar todas as informações detalhas para a gente, e assim a gente se preparar para saber tudo o que a gente vai enfrentar. A equipe do Peñarol é tradicional, w a gente tem que se preparar bem, para entrar só buscar a vitória em todos os momentos – pontuou Luan.
Na terça-feira (27), o elenco o Corinthians treinou na Neo Química Arena, local do jogo, e não no CT Joaquim Grava, onde as atividades geralmente acontecem no dia a dia.
– Sobre o treinar próximo ao horário do jogo, para a gente treinar no estádio, estar na Arena é muito bom. Treinar ali, mesmo antes de um jogo muito importante, é válido para a gente se acostumar um pouco mais, e para que amanhã a gente possa entrar e fazer um grande jogo – explicou o atleta.
Em evolução, Luan, que chegou ao Corinthians no início do ano passado, pode se tornar o principal reforço do clube em 2021. Isso porque o Timão vive um momento financeiro delicado, com quase R$ 1 bilhão em dívidas, o que fará com que a diretoria corintiana seja pouco ativa no mercado. Portanto, voltar a ser o jogador que chegou a ser o “Rei da América”, há quatro anos, quando atuava pelo Grêmio, será fundamental para as pretensões da equipe do Parque São Jorge para esta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios
BR 101: duplicação de novos trechos depende de repactuação do atual contrato ou relicitação
BR 101: para que deixar para depois o que já pode ser feito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados