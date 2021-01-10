Luan Polli desabafa após arbitragem na Ilha do Retiro

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena

O clima dentro do Sport é de revolta. Na noite do último sábado, o Leão foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 em jogo que ficou marcado pelo VAR. Nos minutos finais do duelo, o árbitro Dyorgenes Jose Pandoni assinalou pênalti após Rony tocar na bola com a mão, porém ao ver o lance no vídeo voltou atrás.

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Um dos mais chateados com o ocorrido é o goleiro Luan Polli, que relembrou o histórico de lances duvidosos que o VAR tem ido contra o Sport.

'Temos sofrido muito com arbitragem. Não foi nesse jogo, no passado ou retrasado. Já são alguns jogos que isso vem se esticando. E algumas coisas têm ser revistas. Contra o Santos a gente teve um pênalti no começo do jogo muito menos que esse, muito menos que o jogo do Grêmio. Algumas coisas precisam ser revistas. Estamos trabalhando pra sair da zona de confusão e algumas coisas extracampo estão prejudicando. Tem que rever isso', afirmou ao Premiere.

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