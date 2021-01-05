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Luan Peres vive expectativa para jogo mais importante da carreira

Zagueiro do Peixe lembra ter jogado Champions League, mas afirma que nada de compara aos confrontos contra o Boca pelas semifinais da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 09:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Apesar dos 26 anos de idade e de já ter passagem até pelo futebol europeu, o zagueiro Luan Peres não esconde sua expectativa para o duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores da América, tratado pelo defensor como a maior partida da sua carreira.“Com certeza é o jogo mais importante da minha carreira. Se você perguntar para 30 jogadores do elenco, 28 vão te falar que é o mais importante da vida. O Pará já foi campeão da Libertadores, então para ele a final de 2011 foi mais relevante. Mas a maioria do nosso elenco nunca viveu isso", afirmou o jogador.Luan Peres começou a carreira na Portuguesa, passou por Ponte Preta, Red Bull Brasil, Santa Cruz e Fluminense antes de ser negociado com o Brugge. O Santos é o clube em que o jogador mais atuou. "Eu já joguei Champions League, mas nem chega perto do que será essa decisão. Pelo sabor que tem, pelo tamanho do Santos e por ser uma semifinal, sem dúvidas é o jogo em que estou mais ansioso para atuar", concluiu.O futuro de Luan Peres no Santos depende do confronto contra o Boca Juniors. Se o Peixe avançar para a final, terá de fazer a opção de compra do jogador. Em caso de eliminação, a negociação para a permanência do zagueiro no clube volta à estaca zero.
Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h15, em La Bombonbera, em Buenos Aires. A partida de volta será disputada na Vila Belmiro, no próximo dia 13.

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