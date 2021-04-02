Luan Peres vê lições da última edição para o duelo contra o San Lorenzo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Ariel Holan teve duas semanas livres de treinos em Atibaia, no interior, pela paralisação do Campeonato Paulista. O zagueiro Luan Peres comentou sobre a importância desse tempo a mais com a comissão técnica, que tem pouco mais de um mês de clube.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Nós estamos procurando usufruir ao máximo esse período em Atibaia. Tem sido muito importante para entendermos mais os conceitos do Ariel Holan e para ele também tem sido importante para estudar mais sobre o nosso elenco. Quando ele chegou foi jogo atrás de jogo e ele não teve esse tempo de treino. Estamos já bem mais adaptados ao modo dele trabalhar. Por isso, tem sido muito produtivo - afirmou Luan Peres.

Mirando a fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos tem duelo decisivo diante o San Lorenzo, da Argentina, na próxima terça-feira, pela terceira fase eliminatória da competição. Titular e xerife da zaga, Luan apontou a temporada passada como exemplo.- A temporada passada foi fantástica para nós. Eu, particularmente, tive uma gigante sequência de jogos que me afirmaram no clube. Mas, agora estamos numa nova temporada. Acontecerem mudanças e temos trabalhado com foco total no San Lorenzo. Tiramos as lições da última edição e esperamos ir bem nesse jogo de ida lá na Argentina para termos uma boa vantagem na partida de volta - falou o defensor.