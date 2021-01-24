Luan Peres recebe terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Atlético-MG

Além da derrota sofrida para o Goiás, o Santos também perdeu o zagueiro Luan Peres, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O defensor recebeu a advertência ainda na primeira etapa.A suspensão de Luan Peres não chega a ser um grande problema para o técnico Cuca, já que o Santos deve ir com um time todo reserva para enfrentar o Atlético-MG na terça-feira, já pensando na final da Libertadores.Santos e Atlético-MG se enfrentam às 20h, no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.