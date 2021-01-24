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futebol

Luan Peres recebe terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Atlético-MG

Defensor terá de cumprir suspensão automática, mas não chega a ser problema, já que Cuca deve mandar um time todo reserva a campo na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 20:42

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 20:42

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Além da derrota sofrida para o Goiás, o Santos também perdeu o zagueiro Luan Peres, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O defensor recebeu a advertência ainda na primeira etapa.A suspensão de Luan Peres não chega a ser um grande problema para o técnico Cuca, já que o Santos deve ir com um time todo reserva para enfrentar o Atlético-MG na terça-feira, já pensando na final da Libertadores.Santos e Atlético-MG se enfrentam às 20h, no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A final da Libertadores é no sábado, dia 30, contra o Palmeiras, em jogo único, no Maracanã.

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