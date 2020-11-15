Luan Peres exalta base do Santos e elogia Balieiro: 'Partida fantástica'

Após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Internacional, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan Peres reforçou a importância da base. O zagueiro elogiou Balieiro, jovem de 21 anos que estreou pelo Peixe com Marcelo Fernandes, e exaltou a molecada.

- Acho que mostra a força do nosso grupo, do nosso elenco, da molecada que subiu, e molecada é só na idade mesmo, porque você vê que dentro de campo são homens, são profissionais demais - disse

- Você vê caso do (Vinícius) Balieiro, que entrou e fez uma partida fantástica, um jogador que nem vinha treinando conosco, que entrou e você vê que essa base é muito forte, a camisa do Santos é muito pesada. Com tantos casos de Covid-19, tanto na comissão como no grupo, fizemos uma grande partida, sair com a vitória, e sem tomar gols, é um mérito pra gente ali atrás, que estávamos precisando disso. Foi uma tarde incrível - complementou.

Devido ao surto de covid-19 no Santos, que tem 11 jogadores com o vírus, além do técnico Cuca, os auxiliares Cuquinha e Eudes, e o preparador físico Omar Feitosa, o auxiliar Marcelo Fernandes que esteve à frente do time.