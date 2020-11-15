Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan Peres exalta base do Santos e elogia Balieiro: 'Partida fantástica'

Após vitória por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Ivonei e Kaio Jorge, defensor reforçou a qualidade da base e explicou que, apesar da camisa pesada, "são homens"...

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 21:28
Após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Internacional, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan Peres reforçou a importância da base. O zagueiro elogiou Balieiro, jovem de 21 anos que estreou pelo Peixe com Marcelo Fernandes, e exaltou a molecada.
- Acho que mostra a força do nosso grupo, do nosso elenco, da molecada que subiu, e molecada é só na idade mesmo, porque você vê que dentro de campo são homens, são profissionais demais - disse
- Você vê caso do (Vinícius) Balieiro, que entrou e fez uma partida fantástica, um jogador que nem vinha treinando conosco, que entrou e você vê que essa base é muito forte, a camisa do Santos é muito pesada. Com tantos casos de Covid-19, tanto na comissão como no grupo, fizemos uma grande partida, sair com a vitória, e sem tomar gols, é um mérito pra gente ali atrás, que estávamos precisando disso. Foi uma tarde incrível - complementou.
Devido ao surto de covid-19 no Santos, que tem 11 jogadores com o vírus, além do técnico Cuca, os auxiliares Cuquinha e Eudes, e o preparador físico Omar Feitosa, o auxiliar Marcelo Fernandes que esteve à frente do time.
Foram 16 jogadores da base relacionados: John, Wagner, Derick, Vinicius, Ivonei, Kaio, Paulo, Mikael, Guilherme, Lucas, Pirani, Ceará, Bruno, Arthur, Tailson e Marcos Leonardo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados