Luan Peres elogia preleção de Cuca contra o Grêmio

Crédito: Ivan Storti/Santos

O zagueiro Luan Peres foi um destaques do Santos no empate contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Peça importante no sistema defensivo, o jogador foi decisivo também no ataque, fazendo linda jogada para o primeiro gol, de Kaio Jorge.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO defensor lembrou da superação do elenco depois da derrota na final da Copa Libertadores da América, citou uma frase do lateral Pará e a importância da preleção de Cuca.

- Como Pará fala, no futebol não tem lugarzinho para coitado. Se entrássemos no marasmo, cabisbaixos, a gente levaria um sacode do Grêmio. Entramos focados, Cuca deu uma baita preleção e motivou muito a gente - explicou o jogador.A reação do time, que chegou a estar perdendo por 3 a 1 com um jogador a menos, também foi destacada pelo jogador.

- Mostramos a nossa força, conseguimos o empate e se tivesse mais cinco minutos era mais para a gente ganhar do que eles - concluiu o defensor.