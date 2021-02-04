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Luan Peres elogia preleção de Cuca contra o Grêmio

Defensor lembrou da superação do elenco depois da derrota na final da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 10:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 10:47

Crédito: Ivan Storti/Santos
O zagueiro Luan Peres foi um destaques do Santos no empate contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Peça importante no sistema defensivo, o jogador foi decisivo também no ataque, fazendo linda jogada para o primeiro gol, de Kaio Jorge.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO defensor lembrou da superação do elenco depois da derrota na final da Copa Libertadores da América, citou uma frase do lateral Pará e a importância da preleção de Cuca.
- Como Pará fala, no futebol não tem lugarzinho para coitado. Se entrássemos no marasmo, cabisbaixos, a gente levaria um sacode do Grêmio. Entramos focados, Cuca deu uma baita preleção e motivou muito a gente - explicou o jogador.A reação do time, que chegou a estar perdendo por 3 a 1 com um jogador a menos, também foi destacada pelo jogador.
- Mostramos a nossa força, conseguimos o empate e se tivesse mais cinco minutos era mais para a gente ganhar do que eles - concluiu o defensor.
O Santos ainda está na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O próximo desafio é já neste sábado, 21h, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

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