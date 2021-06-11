Luan Peres é o líder de minutos jogados com o Santos na temporada

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luan Peres é líder em minutos jogados pelo Santos na temporada. Titular absoluto, ele tem 21 jogos disputados e 1.890 minutos em campo dos 26 jogos do Peixe na temporada entre Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Desde que chegou ao Santos no segundo semestre de 2019, o zagueiro tem 85 partidas com o manto santista e comemora a meta batida.- Esses números mostram minha regularidade e é fruto de muito trabalho. Venho sendo consistente e, além disso, não sou um jogador que costumo ficar de fora por lesões, principalmente musculares. Espero que esse cenário continue assim e eu possa ter sequências de temporadas como titular do Peixe - ressaltou o camisa 14.

O Santos venceu o Cianorte nos dois duelos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil e avançou para as oitavas de final da competição. Luan Peres falou da importância da classificação e coloca os méritos para o técnico Fernando Diniz.

- Essa nossa classificação na Copa do Brasil tem muito dedo do Fernando Diniz. Ele nos cobrou muito desde o jogo de ida que não poderíamos entrar relaxados. Para o Cianorte, os confrontos contra nós eram os jogos do ano para eles. Nós é que poderíamos deixar a eliminatória sob o nosso controle e foi isso que fizemos desde o primeiro minuto lá no Paraná. Controlamos bem os 180 minutos, não sofremos gols, vencemos as duas partidas e ainda pude dar assistência para o Marcos Guilherme fazer o gol da vitória na Vila - resumiu Luan Peres.Neste sábado, o Santos recebe o Juventude, às 19 horas, na Vila Belmiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pode alcançar o número de 80 jogos como titular na Série A do Brasileirão e reforça que a cada alcance realiza um sonho.