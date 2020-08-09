Luan Peres destaca melhora, mas lamenta empate e critica arbitragem

O Santos vencia o Red Bull Bragantino até os 47 minutos do segundo tempo, mas deixou a equipe adversária empatar a partida. Para o zagueiro Luan Peres, apesar do empate amargo, a equipe mostrou evolução sob o comando do técnico Cuca, que estrou neste domingo.
- A gente treina bola parada a semana toda, conseguimos tirar todas até aqui... Cuca fez uma estratégia de 90 minutos. Nós merecíamos ter saído com a vitória, não sei sei se foi azar, má sorte. Poderíamos ter matado a partida, temos tudo para crescer na temporada e é nítida a melhora - afirmou o jogador, na saída do gramado, ao 'Premiere'.
O Santos reclamou da arbitragem no lance do gol do Red Bull Bragantino. No lance, o Peixe queria colocar Jobson para dar mais segurança na bola parada, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro não autorizou a substituição. Luan Peres fez questão de mostrar insatisfação com o juiz.
- Quisemos colocar um homem mais alto para tirar a bola, e o árbitro não autorizou, e por que? Era estratégia do time para ajudar na bola parada. Foram dois lances capitais, ele não deixou substituir, o 4º árbitro levantou a placa, e o nosso homem do rebote já estava saindo. Acabou saindo o gol nessas duas palhaçadas da arbitragem - finalizou o camisa catorze.
O Santos agora se prepara para enfrentar o Internacional, na próxima quinta-feira (13) às 19h30, no Beira-Rio.