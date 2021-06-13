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futebol

Luan Peres cumprirá suspensão e Santos terá problema contra o Fluminense

Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 contra o Juventude e defensores à disposição do técnico Fernando Diniz atuam pelo lado direito da zaga...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 22:49

LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 22:49
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luan Peres vai desfalcar o Santos na partida da próxima quinta, às 19 horas, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática diante do clube carioca.
Curiosamente, Luan Peres é o jogador com mais partidas pelo Peixe na atual temporada. Ele esteve em campo em 22 dos 27 jogos da equipe na temporada.
Com a ausência de Luan Peres, o técnico Fernando Diniz pode ter um problema para escalar a equipe para o jogo contra o Fluminense. Os três zagueiros que estavam no banco contra o Juventude atuam pelo lado direito da defesa: Danilo Boza, Kaiky Fernandes e Robson Reis. O único zagueiro do elenco que atua pela esquerda é Alex, que não está sendo relacionado.
Em compensação, Fernando Diniz deve ter a volta do atacante Lucas Braga, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e desfalcou o Peixe nas últimas partidas.

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