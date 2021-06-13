Luan Peres cumprirá suspensão e Santos terá problema contra o Fluminense

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luan Peres vai desfalcar o Santos na partida da próxima quinta, às 19 horas, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática diante do clube carioca.

Curiosamente, Luan Peres é o jogador com mais partidas pelo Peixe na atual temporada. Ele esteve em campo em 22 dos 27 jogos da equipe na temporada.

Com a ausência de Luan Peres, o técnico Fernando Diniz pode ter um problema para escalar a equipe para o jogo contra o Fluminense. Os três zagueiros que estavam no banco contra o Juventude atuam pelo lado direito da defesa: Danilo Boza, Kaiky Fernandes e Robson Reis. O único zagueiro do elenco que atua pela esquerda é Alex, que não está sendo relacionado.