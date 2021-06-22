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Luan Peres comemora bom momento da defesa do Santos

Peixe sofreu apenas um gol nas últimas quatro partidas da temporada...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois de cumprir suspensão na derrota do Santos diante do Fluminense, o zagueiro Luan Peres voltou ao time titular do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no clássico deste domingo, na Vila Belmiro. O defensor comemorou a boa atuação do Peixe na partida.- Fizemos um jogo bastante consistente. Aproveitamos as oportunidades que surgiram no ataque e tivemos uma postura defensiva muito sólida, dando poucas oportunidades ao adversário. Acredito que estamos crescendo de produção num momento importante da temporada - avaliou o zagueiro Luan Peres.
Na sua terceira temporada pela equipe santista, Luan Peres já acumula 87 jogos com a camisa do Peixe. Uma das referências do elenco, o defensor fez questão de elogiar o setor defensivo que sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos.- Temos demonstrado uma solidez defensiva muito grande e os números nos mostram isso. Todos os jogadores que entram estão conseguindo assimilar bem o que o professor Diniz tem passado e os resultados estão aparecendo dentro de campo - finalizou o jogador.
O próximo compromisso do Peixe está marcado para quinta-feira (24), às 21h30, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão.

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