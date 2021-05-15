Luan pede apoio da torcida do Corinthians antes de Dérbi pela semifinal do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Com três gols nos últimos quatro jogos do Corinthians, o meia Luan, que tem se tornado um dos pilares do Timão nesta reta final de Campeonato Paulista. O camisa sete, que é provável titular para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pediu o apoio da torcida, ainda que a partida seja com portões fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule a fase decisiva– Passando pra pedir o apoio de todos vocês. Estamos preparando muito para esse jogo, essa partida, é um clássico, temos que entrar com o pensamento de vitórias em todo momento, brigar e lutar dentro de campo para que o Corinthians saia vencedor – disse o jogador por meio da Corinthians TV.

Na última quinta-feira (13), Luan foi preservado do duelo contra o Peñarol, no Uruguai, no qual o Timão foi derrotado por 4 a 0 e eliminado da Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupo. Como começou jogando contra a Inter de Limeira, na terça-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão, em Itaquera, no qual o Alvinegro do Parque São Jorge goleou por 4 a 1, o meia não viajou à Montevidéu para estar em plenas condições físicas para o Dérbi.