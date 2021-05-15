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Luan pede apoio da torcida do Corinthians antes de Dérbi pela semifinal do Paulistão

Meia, que tem três gols nos últimos quatro jogos do Timão, foi preservado do último compromisso corintiano, para estar fisicamente pronto para clássico contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 20:30

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Com três gols nos últimos quatro jogos do Corinthians, o meia Luan, que tem se tornado um dos pilares do Timão nesta reta final de Campeonato Paulista. O camisa sete, que é provável titular para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pediu o apoio da torcida, ainda que a partida seja com portões fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule a fase decisiva– Passando pra pedir o apoio de todos vocês. Estamos preparando muito para esse jogo, essa partida, é um clássico, temos que entrar com o pensamento de vitórias em todo momento, brigar e lutar dentro de campo para que o Corinthians saia vencedor – disse o jogador por meio da Corinthians TV.
Na última quinta-feira (13), Luan foi preservado do duelo contra o Peñarol, no Uruguai, no qual o Timão foi derrotado por 4 a 0 e eliminado da Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupo. Como começou jogando contra a Inter de Limeira, na terça-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão, em Itaquera, no qual o Alvinegro do Parque São Jorge goleou por 4 a 1, o meia não viajou à Montevidéu para estar em plenas condições físicas para o Dérbi.
Contratado por R$ 28,9 milhões por 50% do passe, no início do ano passado, a retomada do bom futebol de Luan tem gerado muita expectativa na torcida corintiana. O jogador que surgiu muito bem pelo Grêmio e entre 2016 e 2017 chegou ao seu auge, sendo titular da conquista olímpica pela Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro, e sendo eleito o Rei da América, após liderar o Tricolor Gaúcho na conquista da terceira Libertadores, ainda não emplacou no Timão. Porém, no último vez o atleta, que vinha tendo poucas chances pelo Corinthians, voltou a ser escalado com frequência por Mancini, recuperou a titularidade e foi às redes três vezes, uma contra o São Paulo e duas contra o Sport Huancayo (PER).

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