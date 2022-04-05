Luan Jesus, promessa de 16 anos, é contratado pelo Bahia

O Bahia reforçou as categorias de base do clube com um nome jovem, mas experiente. O Tricolor de Aço acertou a contratação de Luan Jesus, 16 anos, que estava no time sub-20 do XV de Jaú. Apesar da pouca idade, Luan acumula experiências como a disputa da Copinha de 2022 pelo Galo da Comarca.

'Fiquei honrado pela oportunidade. É uma adaptação difícil, mas meus companheiros de time e o professor estão me acolhendo bem, então é só questão de tempo. Salvador é uma cidade linda demais. Nosso objetivo é ganhar a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileiro também. Nosso grupo é forte e está bem reforçado para a temporada', declarou o jogador.

Contratado pelo XV de Jaú em 5 de julho de 2021, Luan precisou deixar o grupo faltando 4 dias para a disputa do Paulista Sub-20. Ele havia precisado voltar para a terra natal por conta de problemas familiares. Por um instante, abandonou a carreira do futebol, mas uniu força de vontade e o apoio da família e voltou para Jaú a tempo de disputar da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Galo da Comarca. Lá, chamou atenção do Bahia, que fechou sua contratação e o deu melhores condições de atender a família, mesmo a distância.

'Acredito que a moral dessa minha história seja 'nunca desista dos seus sonhos e objetivos. Tudo está no tempo do papai do céu, Ele honra. Minha família e a Associação Primos de Luz, da minha cidade, me ajudaram muito também', declarou o jogador, com bom humor.

Já treinando junto ao grupo, Luan se prepara para a disputa da Copa do Brasil Sub-17, que inicia no fim do mês.