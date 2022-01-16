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Luan Freitas sofre grave lesão no joelho na pré-temporada do Fluminense e vai fazer cirurgia

Zagueiro de 20 anos estava integrado ao profissional e desfalca o grupo nos próximos meses para a recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 15:23

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 15:23

O Fluminense ganhou um desfalque logo na primeira semana de treinamentos no CT Carlos Castilho. O zagueiro Luan Freitas sofreu uma grave lesão no joelho, terá que passar por cirurgia e não possui previsão de retorno, perdendo as competições do primeiro semestre.O clube ainda não divulgou maiores detalhes. A informação foi dada inicialmente pelo site "Saudações Tricolores". O momento aconteceu durante o treino na última semana. O jogador de 20 anos vem convivendo com lesões ao longo da curta carreira.
No ano passado, Luan foi desfalque no profissional após uma lesão no pé esquerdo que o deixou fora por quatro meses justamente na partida de estreia no elenco principal. Com um jogo apenas no time de cima, a situação aconteceu na primeira partida do Campeonato Carioca de 2021 diante do Resende.
Com passagens pelas seleções brasileiras de base, Luan era o capitão do time sub-20 tricolor. Ele renovou o contrato com o Flu em outubro do ano passado. O novo vínculo é até o fim de 2024 e passou a ter multa para o exterior de € 50 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual).
Crédito: LuanFreitassemachucounostreinamentosdoFluminensenasemana(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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