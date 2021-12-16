Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan e Weverton agradecem Galiotte: 'Grande exemplo para todos'

Ex-presidente deixou o cargo na última quarta-feira (15) e será sucedido por Leila Pereira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:00

O Palmeiras está sob o comando de Leila Pereira, que sucede Maurício Galiotte na presidência do clube. Na última quarta-feira (15), o goleiro Weverton e o zagueiro Luan agradeceram o ex-presidente, que assumiu em 2017.- Presidente Maurício, muito obrigado por tudo, você é um grande exemplo para todos nós. Você jamais será esquecido, não só pelos resultados e títulos conquistados, mas principalmente pela forma como vc cuidou de cada um de nós em todos esses anos. Que você seja feliz em tudo que for fazer. Deus abençoe e te guarde. Grande abraço - disse o arqueiro.
- Foi um prazer te conhecer e te ter como presidente, você é uma pessoa que merece as melhores coisas desse mundo! Obrigado por todo o companheirismo, você deixa um legado enorme. Grande abraço, Presidente Maurício Galiotte - afirmou o defensor.Maurício Galiotte deixou a presidência do Palmeiras na última quarta-feira (15). Ele será sucedido por Leila Pereira, que comandará o clube pelos próximos três anos.
Crédito: Galiotteembate-papocomogoleiroWeverton(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados