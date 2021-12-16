Luan e Weverton agradecem Galiotte: 'Grande exemplo para todos'

O Palmeiras está sob o comando de Leila Pereira, que sucede Maurício Galiotte na presidência do clube. Na última quarta-feira (15), o goleiro Weverton e o zagueiro Luan agradeceram o ex-presidente, que assumiu em 2017.- Presidente Maurício, muito obrigado por tudo, você é um grande exemplo para todos nós. Você jamais será esquecido, não só pelos resultados e títulos conquistados, mas principalmente pela forma como vc cuidou de cada um de nós em todos esses anos. Que você seja feliz em tudo que for fazer. Deus abençoe e te guarde. Grande abraço - disse o arqueiro.
- Foi um prazer te conhecer e te ter como presidente, você é uma pessoa que merece as melhores coisas desse mundo! Obrigado por todo o companheirismo, você deixa um legado enorme. Grande abraço, Presidente Maurício Galiotte - afirmou o defensor.Maurício Galiotte deixou a presidência do Palmeiras na última quarta-feira (15). Ele será sucedido por Leila Pereira, que comandará o clube pelos próximos três anos.