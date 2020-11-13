Luan e Gabriel Menino com Covid-19 preocupam no Palmeiras

Testando sistematicamente todo o elenco, o clube sabe que tem feito todo o procedimento para prevenção contra a doença, mas sabe que tanto Luan quanto Menino estavam em contato com o restante dos profissionais e podem ter propagado o vírus mesmo que o diagnóstico tenha sido o mais breve possível.Os testes para o jogo diante do Fluminense (sábado, às 21h30) vão definir se há mais algum jogador infectado e confirmar se os focos foram contidos a tempo. De toda forma, o Verdão tem sido muito cauteloso e precavido, inclusive, Breno Lopes, contrato junto ao Juventude, só poderá integrar o elenco quando realizar o teste, o que ocorrerá ainda nesta sexta-feira (13).