Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan e Gabriel Menino com Covid-19 preocupam no Palmeiras

Medo de um surto faz com que Verdão impeça até que reforços se unam ao elenco antes de testagem completa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 08:30

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: Gabriel Menino testou positivo e foi cortado da Seleção Brasileira (Lucas Figueiredo/CBF
Diagnosticados com Covid-19, Luan e Gabriel Menino estão afastados do elenco do Palmeiras - Menino estava na Seleção Brasileira e está de volta à capital paulista para quarentena, mas a situação causa preocupação no departamento médico do clube.
Os surtos de Covid-19 no Santos e especialmente no Vasco, que foi adversário recente do Verdão, acenderam ainda mais o alerta para o tema.
Testando sistematicamente todo o elenco, o clube sabe que tem feito todo o procedimento para prevenção contra a doença, mas sabe que tanto Luan quanto Menino estavam em contato com o restante dos profissionais e podem ter propagado o vírus mesmo que o diagnóstico tenha sido o mais breve possível.Os testes para o jogo diante do Fluminense (sábado, às 21h30) vão definir se há mais algum jogador infectado e confirmar se os focos foram contidos a tempo. De toda forma, o Verdão tem sido muito cauteloso e precavido, inclusive, Breno Lopes, contrato junto ao Juventude, só poderá integrar o elenco quando realizar o teste, o que ocorrerá ainda nesta sexta-feira (13).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados