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Luan, do Corinthians, comemora prêmio de gol mais bonito do Paulistão: 'Muito feliz'

Meia marcou um lindo gol em empate no clássico contra o São Paulo, ainda na fase de grupos do estadual. Prêmio foi entregue pela Federação Paulista de Futebol...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:37
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulistão-2021, mas nem por isso deixou de ganhar um prêmio no estadual. E o troféu foi para um feito individual de Luan, que anotou um golaço diante do São Paulo, na fase de grupos do Paulistão. Aquele gol foi eleito o mais bonito da competição em votação virtual.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus, o meia do Timão recebeu o prêmio nas dependências do CT Joaquim Grava e não escondeu a felicidade em vídeo gravado para a TV oficial do clube. Segundo ele, o objetivo era a vitória, mas celebrou o reconhecimento.
- Eu fiquei muito feliz de poder voltar a marcar, marcar num clássico. Eu queria a vitória, mas fiquei feliz de marcar um belo gol e ganhar esse prêmio. Estou muito feliz por isso - declarou o camisa 7 corintiano.
Luan anotou o tento no empate em 2 a 2 com o São Paulo, pela fase de grupos do Paulistão, no início deste mês. Naquele momento, o jogo estava com 1 a 0 no placar a favor do Tricolor, mas o meia alvinegro deixou tudo igual com um lindo gol no ângulo de Tiago Volpi, pegando de primeira na entrada da área.
Desde o início de 2020 no Timão, Luan viveu momentos de altos e baixos no clube e parece só agora estar mostrando sinais de recuperação, marcando gols e dando assistências. Com Sylvinho, ele terá sob seu comando o terceiro técnico no período, e pode ser uma das armas para a temporada corintiana.

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