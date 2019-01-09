Loucura: torcida do Rio Branco faz festa na chegada de Loco Abreu

A chegada de Loco Abreu levou os torcedores do Rio Branco literalmente à loucura,na noite desta terça-feira (09), no Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nem as duas horas de atraso no voo calaram as vozes ou acalmaram os ânimos da torcida. O Aeroporto de Vitória foi tomado pelo preto e branco na noite de ontem, com a chegada de Loco Abreu, o novo centroavante do Rio Branco para o Capixabão 2019. Com bandeirões e charanga, cerca de 400 torcedores fizeram uma linda festa para recepcionar o maior reforço da temporada.

Até o jogador de 42 anos, que está em seu 28º clube, se surpreendeu com o carinho dos botafoguenses e capa-pretas.

“Já percebia pelas redes sociais, mas logicamente na realidade superou totalmente (a expectativa). O aeroporto ficou lotado, isso dá muito mais empolgação, paixão, vontade de querer rapidamente entrosar com o time e começar essa caminhada. Sentir o carinho do torcedor sempre dá essa força em campo”, disse Loco Abreu, em entrevista exclusiva ao jornal A Gazeta.

Se conseguir dar atenção aos incontáveis torcedores já foi difícil, quem dirá dar entrevistas. Enquanto o centroavante conversava nossa equipe, a torcida sacudia o ônibus em que estava o centroavante. O jogador também espera que a sua chegada movimente outros clubes do Espírito Santo.