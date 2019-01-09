Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recepção

Loucura: torcida do Rio Branco faz festa na chegada de Loco Abreu

Jogador de 42 anos se surpreendeu com o carinho dos capixabas no desembarque no Aeroporto de Vitória
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

09 jan 2019 às 01:55

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 01:55

A chegada de Loco Abreu levou os torcedores do Rio Branco literalmente à loucura,na noite desta terça-feira (09), no Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nem as duas horas de atraso no voo calaram as vozes ou acalmaram os ânimos da torcida. O Aeroporto de Vitória foi tomado pelo preto e branco na noite de ontem, com a chegada de Loco Abreu, o novo centroavante do Rio Branco para o Capixabão 2019. Com bandeirões e charanga, cerca de 400 torcedores fizeram uma linda festa para recepcionar o maior reforço da temporada.
Até o jogador de 42 anos, que está em seu 28º clube, se surpreendeu com o carinho dos botafoguenses e capa-pretas.
“Já percebia pelas redes sociais, mas logicamente na realidade superou totalmente (a expectativa). O aeroporto ficou lotado, isso dá muito mais empolgação, paixão, vontade de querer rapidamente entrosar com o time e começar essa caminhada. Sentir o carinho do torcedor sempre dá essa força em campo”, disse Loco Abreu, em entrevista exclusiva ao jornal A Gazeta.
Se conseguir dar atenção aos incontáveis torcedores já foi difícil, quem dirá dar entrevistas. Enquanto o centroavante conversava nossa equipe, a torcida sacudia o ônibus em que estava o centroavante. O jogador também espera que a sua chegada movimente outros clubes do Espírito Santo.
“O Rio Branco, com o presidente Luciano, deu esse passo para que os outros times também elevem o nível. E que a garotada tenha por perto ídolos que vê na televisão”, finalizou o atacante uruguaio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão loco abreu Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados