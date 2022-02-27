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'Loucura' e DNA do Corinthians: torcedores explicam ida ao aeroporto para recepcionar Vítor Pereira

Lucas Arizzo e Daniel Henrique saíram de São Bernardo para ver o novo treinador do Timão pela primeira vez em solo brasileiro...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 07:00
A torcida do Corinthians deu mais uma demonstração de grandeza ao comparecer no aeroporto internacional de Guarulhos para recepcionar Vítor Pereira, novo técnico do clube.> GALERIA: Veja quantos estrangeiros trabalham em clubes do Brasil
​Dentre os mais de 40 torcedores que foram ao aeroporto, estavam Lucas Arizzo e Daniel Henrique. A dupla, que não perde um jogo na Neo Química Arena, saiu de São Bernardo para acompanhar a chegada do lusitano. Lucas justificou o sacrifício dizendo que Vítor é o cara certo para o trabalho.
- O Vítor tem o DNA do Corinthians. Diretoria acertou bem no nome, ele já tem trabalhos com torcidas grandes como a nossa. Ele tem tudo para dar certo, já falou que gosta da pressão para trabalhar, e aqui ele vai ter bastante. A gente não deixa nada passar impune. Qualquer erro, a gente cobra. Mesmo assim, é um bom nome, e espero que a gente volte ao topo do mundo novamente.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Com a contratação do lusitano, o Timão voltou a ter um técnico estrangeiro após 17 anos, desde o argentino Daniel Passarela. Na visão de Daniel Henrique, estava na hora da diretoria mudar, pois não só Vítor já mostrou ser mais um do 'Bando de Loucos', como ressaltou a decadência de profissionais brasileiros na escolha do novo nome.
- Gostei bastante. Técnico brasileiro não vemos mais em alto nível. Se chegar no Corinthians, tem que vai resolver. Não vemos mais isso. O Corinthians não pode ficar para trás. Se você for ver, as últimas três Libertadores foram portugueses que ganharam, e o brasileiro está ficando muito ultrapassado. Queremos uma coisa nova e o elenco foi montado para isso. O Sylvinho infelizmente não conseguiu colocar isso em prática, e o Vítor tem esse DNA ofensivo, além de ser louco. Juntou tudo e parece que vai dar certo - ponderou Daniel.
​Vítor Pereira estará presente nos camarotes da diretoria do Corinthians contra o Red Bull Bragantino neste domingo, mas sua estreia será apenas no próximo sábado (5), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Paulistão.
Crédito: DanielHenrique(esquerdaeLucasnoaeroportodeGuarulhos(Foto:RafaelMarson)

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