Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lotou perdeu? O desempenho do Botafogo nos jogos de maior público no Nilton Santos
futebol

Lotou perdeu? O desempenho do Botafogo nos jogos de maior público no Nilton Santos

Apesar de não ter vencido nos dois primeiros jogos como mandante no Brasileirão, Alvinegro tem histórico positivo em jogos com público no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 05:00
O torcedor do Botafogo, em grande maioria, é supersticioso por natureza. O começo sem vitórias em casa no Brasileirão foi o suficiente para levantar a ideia de que "se encher o Estádio Nilton Santos o time perde". Historicamente, contudo, o caminho é diferente.+ VÍDEO: Jorge Jesus fica de pé para registrar festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos
O Glorioso tem histórico positivo nos jogos de maior público da arena, inaugurada em 2007. Com ampla maioria para vitórias, a equipe venceu bem mais que tropeçou. Apesar do começo irregular no Campeonato Brasileiro, a ideia não é essa.
São nove vitórias, dois empates e uma derrota - justamente para o Corinthians, na estreia do Brasileiro esse ano - nas 12 partidas de maior público do Nilton Santos. Isso dá um aproveitamento de 80,5%.
+ Clássico entre Flamengo e Botafogo será no Mané Garrincha, em Brasília
A torcida do Botafogo tem mostrado apoio nesse começo de temporada. Foram mais de 70 mil presentes no dois primeiros jogos do Alvinegro em casa no Campeonato Brasileiro.MAIORES PÚBLICOS DO BOTAFOGO NO NILTON SANTOS1º - Fluminense 1 x 2 Botafogo (2007) - 43.810 presentes2º - Botafogo 4 x 0 Ceará (2011) - 42.000 presentes3º - Botafogo 2 x 0 Nacional-URU (2017) - 40.050 presentes4º - Botafogo 2 x 1 Portuguesa (2008) - 40.000 pagantes5º - Botafogo 1 x 0 River Plate (2007) - 39.500 pagantes6º - Botafogo 2 x 1 Palmeiras (2009) - 38.717 presentes7º - Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (2017) - 38.357 presentes8º - Botafogo 1 x 3 Corinthians (2022) - 36.898 presentes9º - Botafogo 2 x 1 Nacional-PAR (2018) - 35.788 presentes10º - Botafogo 3 x 1 Vasco (2012) - 35.321 pagantes11º - Botafogo 1 x 1 Juventude (2022) - 34.734 presentes12º - Botafogo 2 x 2 Guarani (2021) - 33.853 presentes
Crédito: TorcidadoBotafogonoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados