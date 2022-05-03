Lotou perdeu? O desempenho do Botafogo nos jogos de maior público no Nilton Santos

O torcedor do Botafogo, em grande maioria, é supersticioso por natureza. O começo sem vitórias em casa no Brasileirão foi o suficiente para levantar a ideia de que "se encher o Estádio Nilton Santos o time perde". Historicamente, contudo, o caminho é diferente.+ VÍDEO: Jorge Jesus fica de pé para registrar festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos

O Glorioso tem histórico positivo nos jogos de maior público da arena, inaugurada em 2007. Com ampla maioria para vitórias, a equipe venceu bem mais que tropeçou. Apesar do começo irregular no Campeonato Brasileiro, a ideia não é essa.

São nove vitórias, dois empates e uma derrota - justamente para o Corinthians, na estreia do Brasileiro esse ano - nas 12 partidas de maior público do Nilton Santos. Isso dá um aproveitamento de 80,5%.

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A torcida do Botafogo tem mostrado apoio nesse começo de temporada. Foram mais de 70 mil presentes no dois primeiros jogos do Alvinegro em casa no Campeonato Brasileiro.MAIORES PÚBLICOS DO BOTAFOGO NO NILTON SANTOS1º - Fluminense 1 x 2 Botafogo (2007) - 43.810 presentes2º - Botafogo 4 x 0 Ceará (2011) - 42.000 presentes3º - Botafogo 2 x 0 Nacional-URU (2017) - 40.050 presentes4º - Botafogo 2 x 1 Portuguesa (2008) - 40.000 pagantes5º - Botafogo 1 x 0 River Plate (2007) - 39.500 pagantes6º - Botafogo 2 x 1 Palmeiras (2009) - 38.717 presentes7º - Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (2017) - 38.357 presentes8º - Botafogo 1 x 3 Corinthians (2022) - 36.898 presentes9º - Botafogo 2 x 1 Nacional-PAR (2018) - 35.788 presentes10º - Botafogo 3 x 1 Vasco (2012) - 35.321 pagantes11º - Botafogo 1 x 1 Juventude (2022) - 34.734 presentes12º - Botafogo 2 x 2 Guarani (2021) - 33.853 presentes