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futebol

Lomba sobre a volta do futebol: 'Queremos jogar com segurança'

Goleiro do Colorado mostrou consciência em relação a volta dos campeonatos em todo país...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 01:25

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 01:25

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Ao lado do Grêmio, o Internacional foi um dos primeiros times do Brasil a retomar as atividades presenciais. Apesar da pré-temporada forçada, o elenco de Eduardo Coudet ainda não tem data para voltar a disputar as competições, já que o calendário no país é uma incógnita.E MAIS:Victor Cuesta passa por cirurgia e desfalca o Inter por 15 diasRenan prega foco ao Ludogorets no retorno do Campeonato BúlgaroCeará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19Líder do elenco e voz ativa dos jogadores, o goleiro Marcelo Lomba comentou sobre o momento delicado e, acima de qualquer desejo de voltar a disputar um jogo oficial, ele deixou claro que a coletividade de jogadores quer voltar a atuar com segurança.
‘O que a gente tem de realidade agora é a volta dos treinamentos e uma prévia para o Campeonato Gaúcho. Sem público e com um protocolo a ser seguido. Queremos jogar com segurança.’
‘Nunca ficamos tanto tempo sem jogar bola. Nas férias a gente fica 30 dias. Agora é um tempo maior. Vamos tentar minimizar com trabalho’, concluiu.
Calendário
A última partida oficial do Internacional aconteceu no dia 15 de março, quando o time de Coudet goleou o São José por 4 a 1, pelo Campeonato Gaúcho. E MAIS:

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