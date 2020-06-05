Lomba sobre a volta do futebol: 'Queremos jogar com segurança'

Ao lado do Grêmio, o Internacional foi um dos primeiros times do Brasil a retomar as atividades presenciais. Apesar da pré-temporada forçada, o elenco de Eduardo Coudet ainda não tem data para voltar a disputar as competições, já que o calendário no país é uma incógnita.E MAIS:Victor Cuesta passa por cirurgia e desfalca o Inter por 15 diasRenan prega foco ao Ludogorets no retorno do Campeonato BúlgaroCeará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19Líder do elenco e voz ativa dos jogadores, o goleiro Marcelo Lomba comentou sobre o momento delicado e, acima de qualquer desejo de voltar a disputar um jogo oficial, ele deixou claro que a coletividade de jogadores quer voltar a atuar com segurança.