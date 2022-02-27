Lomba lamenta empate do Palmeiras, mas valoriza chance para jogadores: 'A gente quer todos preparados'

O Palmeiras entrou em campo neste domingo de Carnaval sob o forte calor da cidade de Limeira, e saiu de lá com um 0 a 0 e uma atuação ruim. A igualdade contra a Inter foi lamentada pelo goleiro Marcelo Lomba, que explicou os fatores que levaram o time a ter um desempenho ruim, mas valorizou a oportunidade que os jogadores tiveram na nona rodada do Paulistão-2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com duas grandes defesas no primeiro tempo, o arqueiro foi eleito o melhor em campo pela transmissão oficial da partida. Na entrevista na saída de campo, ele disse entender que o resultado foi justo diante das condições e prefere olhar para o horizonte do que ficar remoendo os pontos desperdiçados.

- Foi um jogo muito igual, acho que aqui prevalece o calor e o campo mais pesado do que a gente está acostumado, prevalece muito a competição, a disputa de bola, isso aí foi igual, um empate foi um resultado justo, é claro que a gente queria ter jogado mais, tido mais a bola, é o que o Abel procura fazer.

- Agora é virar essa página, quarta-feira a gente tem um jogo muito importante, foi importante os jogadores terem oportunidade, como é o discurso do Palmeiras, o nosso grupo é muito forte, o ano é muito longo, a gente quer que todo mundo esteja bem, esteja preparado para jogos como o de hoje e o de quarta-feira - declarou o camisa 42 do Verdão.Para Lomba, o campo mais pesado obrigou o Palmeiras a acelerar o passe, mas a execução não foi a mesma de jogos anteriores, resultando na pobreza ofensiva do time durante os 90 minutos. No entanto, ele valorizou não ter sido vazado. Em sete partidas no Paulistão, o Alviverde sofreu apenas um gol.

- Acho que o campo deixa o jogo um pouco mais lento e para você criar oportunidade, tem que acelerar o passe, às vezes a gente não conseguiu fazer o que a gente vem fazendo, que é um time com muitas oportunidade. Mas enfim, não sofremos gol, é validar isso e virar a página para quarta-feira.

Contratado no início da temporada, Lomba já está adaptado ao clube. Além da estrutura oferecida, o goleiro destaca a união do grupo como um fator que facilitou o seu entrosamento tão rápido ao elenco multicampeão nesses anos.

- O que eu penso é o que eu falei para a minha família, o clube tem uma camisa muito pesada, de tradição, a estrutura é muito grande, investimento é muito grande para que a gente possa desempenhar nossa função, mas acima de tudo, o ambiente e união dos jogadores é a melhor parte. Foi muito fácil se adaptar, é um grupo muito focado, muito dedicado e não é à toa que o Palmeiras vem conquistando tantos títulos nos últimos anos.

Agora o Palmeiras volta a chavinha para a Recopa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o Verdão recebe o Athletico-PR para decidir o título continental. Quem vencer fica com a taça, e qualquer empate leva o jogo para os pênaltis, já que não há o critério do gol fora de casa.