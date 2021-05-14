Loja oficial do Flamengo chega ao Mercado Livre e estreia com promoção de lançamento de uniforme

Crédito: Reprodução/Flamengo

Nesta quinta-feira, Flamengo e Mercado Livre lançaram a loja oficial do clube na plataforma, que passa a patrocinar o clube após o Conselho Deliberativo aprovar o contrato de R$ 30 milhões válido até o fim de 2022. E, como consequência a partir de agora, os torcedores do Fla poderão comprar no site com frete grátis de produto (s) a partir de R$79.

+ Veja a tabela completa da Libertadores- Como havíamos comentado, nossa parceria com o Mercado Livre vai muito além da exposição da marca no uniforme. Teremos muitas ações conjuntas e uma delas é a loja oficial dentro do Mercado Livre. Estamos muito felizes com este lançamento em tempo recorde - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do clube, emendando: