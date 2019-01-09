Loco Abreu receberá R$ 35 mil para jogar no Rio Branco

Loco Abreu vestiu a nova camisa do Rio Branco e foi apresentado oficialmente como jogador do clube capa-preta Crédito: Bianca Vailant

Loco Abreu foi apresentado oficialmente no fim da noite terça-feira (08), mas desde o último dia 2 de janeiro já sabia que seria jogador do Rio Branco.

No acordo firmado entre as partes, ficou acordado que o atacante uruguaio receberá R$ 35 mil mensais do Capa-Preta até o fim do Capixabão, em abril. Esse valor é a composição de salário do atleta, direitos de imagem e também gratificação técnica, como consta em contrato. (Clique aqui)

O acordo ainda prevê benefícios como carro alugado, apartamento, entre outras vantagens que oferecidas para seduzir o jogador de 42 anos. O ex-jogador do Botafogo também recebeu luvas, também de R$ 35 mil, como forma de adiantamento.

VÍDEO: LOCO ABREU CHEGA E TORCIDA FAZ A FESTA

Loco Abreu é a maior contratação do rio Branco para a disputa do Capixabão. A chegada dele foi recepcionada com muita festa, em um Aeroloco protagonizado pela torcida capa-preta no Aeroporto de Vitória na noite desta terça-feira (08).