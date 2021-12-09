  • Loco Abreu fará noite de autógrafos de livro sobre passagem no Botafogo na sede de General Severiano
futebol

Loco Abreu fará noite de autógrafos de livro sobre passagem no Botafogo na sede de General Severiano

Uruguaio participará de evento para assinar livros 'Loco por Ti', lançado em março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 21:41

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 21:41

Loco Abreu promoverá uma noite de autógrafos para ter contato com torcedores e comemorar o lançamento do livro "Loco por Ti - As juras de amor eterno entre Loco Abreu e a Estrela Solitária", que fala sobre a passagem do atacante no Botafogo. O evento será na próxima segunda-feira na sede de General Severiano, às 18h.+ Durcesio garante permanências de Enderson e Freeland e diz que clube está perto de anunciar 'recursos'
O livro, escrito por Marcos Eduardo Neves e Gustavo Rotstein, foi lançado em março. Por conta da pandemia, o evento de autógrafos foi adiado. Loco Abreu entendeu que esse era um momento propício por conta do título da Série B do Brasileirão.
O prefácio do livro é assinado pelo técnico Joel Santana, campeão carioca de 2010 junto ao centroavante. A orelha, pelo ex-goleiro Jefferson, companheiro naquela conquista. Já a quarta capa, por Mario Jorge Lobo Zagallo, outro ícone alvinegro ligado à superstição do número 13.
Loco Abreu, vale lembrar, já estará no Brasil para a realização de um amistoso contra Túlio Maravilha no Estádio Nilton Santos, no próximo sábado. O uruguaio deve desembarcar em terras tupiniquins nesta quinta-feira.
Loco Abreu teve passagem marcante no Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

