Loco Abreu fará noite de autógrafos de livro sobre passagem no Botafogo na sede de General Severiano

Loco Abreu promoverá uma noite de autógrafos para ter contato com torcedores e comemorar o lançamento do livro "Loco por Ti - As juras de amor eterno entre Loco Abreu e a Estrela Solitária", que fala sobre a passagem do atacante no Botafogo. O evento será na próxima segunda-feira na sede de General Severiano, às 18h.
O livro, escrito por Marcos Eduardo Neves e Gustavo Rotstein, foi lançado em março. Por conta da pandemia, o evento de autógrafos foi adiado. Loco Abreu entendeu que esse era um momento propício por conta do título da Série B do Brasileirão.
O prefácio do livro é assinado pelo técnico Joel Santana, campeão carioca de 2010 junto ao centroavante. A orelha, pelo ex-goleiro Jefferson, companheiro naquela conquista. Já a quarta capa, por Mario Jorge Lobo Zagallo, outro ícone alvinegro ligado à superstição do número 13.
Loco Abreu, vale lembrar, já estará no Brasil para a realização de um amistoso contra Túlio Maravilha no Estádio Nilton Santos, no próximo sábado. O uruguaio deve desembarcar em terras tupiniquins nesta quinta-feira.