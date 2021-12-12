Loco Abreu diz porque não bateu pênalti de cavadinha em amistoso do Botafogo: 'Estavam jogando sério'

Jogo festivo, pênalti e Loco Abreu na bola. Provavelmente todas as cavadinhas que o uruguaio fez durante a carreira vieram à cabeça de quem estava assistindo à partida contra os amigos de Túlio Maravilha deste sábado, no Nilton Santos - vencida por 3 a 1 pela equipe do brasileiro, o amistoso de despedida do ano para o Botafogo.+ Réplica: após interesse da Volt, Kappa faz proposta para renovar com o Botafogo

O camisa 13, porém, foi na batida de segurança: deslocou o goleiro e saiu para o abraço. Após a partida, o uruguaio explicou que, apesar de se tratar de um amistoso, ele estava levando o jogo a sério.

– Eles estavam jogando sério igual a gente. O goleiro (Ricardo Gomes) não ia querer dar mole, esperou até o último momento, esperei que ele se jogasse para chutar no lado contrário. O importante era fazer gol. Não tive muita oportunidade, então quando apareceu o pênalti eu tive que fazer - afirmou.

Em campo, Loco também levou o jogo a sério. O uruguaio deu bronca nos companheiros, pediu cartões aos adversários para o juiz e reclamou. Apesar do alto temperamento dos tempos de jogador, ele valorizou o evento.

– Foi muito legal. O reencontro com a torcida, o Joel (Santana), a rapaziada de 2010, foi muito legal - completou.