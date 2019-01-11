Loco Abreu curte casa sertaneja antes de jogar pelo Rio Branco

A estreia do Rio Branco no Capixabão será apenas no dia 2 de fevereiro, num sábado, diante do xará de Venda Nova do Imigrante, às 16 horas, no Kleber Andrade. Até lá, o clube terá um bom tempo para buscar entrosar a equipe, mas enquanto não entra em campo, a principal estrela capa-preta para a competição, o atacante uruguaio Loco Abreu, aproveita os dias menos agitados para se habituar por aqui.