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Loco Abreu curte casa sertaneja antes de jogar pelo Rio Branco

Uruguaio deu um pulo em uma boate na Praia do Canto na noite desta quinta-feira (10)

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 14:19

Publicado em 

11 jan 2019 às 14:19
A estreia do Rio Branco no Capixabão será apenas no dia 2 de fevereiro, num sábado, diante do xará de Venda Nova do Imigrante, às 16 horas, no Kleber Andrade. Até lá, o clube terá um bom tempo para buscar entrosar a equipe, mas enquanto não entra em campo, a principal estrela capa-preta para a competição, o atacante uruguaio Loco Abreu, aproveita os dias menos agitados para se habituar por aqui.
Loco Abreu aproveitou o tempo livre para ir a uma casa noturna sertaneja na capital capixaba Crédito: Internauta
Na noite desta quinta-feira (10), o matador foi à uma casa noturna sertaneja, na Praia do Canto, em Vitória, e posou para fotos com os fãs. A chegada de Loco Abreu agitou o cenário para o Capixabão e o atacante tem se mostrado bastante solícito com os torcedores capixabas.   

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