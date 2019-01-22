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Loco Abreu comemora evolução e vê o Rio Branco forte no Capixabão

Atacante tem mostrado muita dedicação nos treinos e demonstra personalidade em campo

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:32

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:32

Saldo positivo na primeira atividade de 2019. Em jogo-treino realizado em Marechal Floriano, o Rio Branco venceu o Tupy pelo placar de 3 a 2, no último sábado à tarde. O time titular Capa-Preta esteve em campo durante 60 minutos e o uruguaio Loco Abreu teve boa participação, inclusive dando uma assistência para Danilo Mariotto marcar um dos gols da partida e participando do lance do gol de Raniere.
Loco Abreu é só sorrisos nos treinamentos do Capa-Preta para o Estadual Crédito: Bernardo Coutinho
Mas mesmo com o resultado positivo, o centroavante alvinegro não estava totalmente satisfeito. De acordo com Loco Abreu, a equipe precisa corrigir algumas situações táticas e de movimentação em campo, pois o técnico Caco Espinoza utilizou duas formações, começando com o 3-4-3 e terminando com o 4-1-4-1.
A equipe Capa-Preta teve uma boa atuação durante boa parte da atividade, porém o uruguaio indicou preocupação e receio por conta dos dois gols sofridos contra o Tupy, um adversário que vai encarar no Estadual.
“Temos que ir se entrosando, entender as características de cada um de nós, pra tirar o melhor de cada um dentro do campo. Obviamente que não é jogo oficial, mas ganhar também importa, porque aí você se acostuma a sentir esse cheirinho de vencedor. Mas o mais importante é a gente corrigir, temos coisas boas, mas temos muito a melhorar ainda”, afirmou o jogador uruguaio.
“Foi um jogo treino legal, deu para a gente corrigir situações táticas e fazer modificações, avaliações...”, completou. O jogo-treino do sábado contou com três tempos (dois de 30 minutos e um de 40). Os gols foram marcados por Raniere, Danilo Mariotto e João Pedro.
O Capa-Preta iniciou a partida com Diogo; Raniere, Fabian, Douglas e Deco; Dênis Pedra, Ronicley e João Paulo; Edu, Danilo Mariotto e Loco Abreu.
Estreia
O Rio Branco estreia no Campeonato Capixaba 2019 no dia 02 de fevereiro, um sábado, às 16h, quando recebe a visita do xará Rio Branco de Venda Nova, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
 

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