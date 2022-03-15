Livro de Abel vai ter edição especial falando do Mundial e do título do Palmeiras na Recopa

Já figurando na lista de livros mais vendidos do Brasil, 'Cabeça Fria, Coração Quente', obra escrita pelo técnico Abel Ferreira que conta os bastidores da conquista das duas Copas Libertadores pelo Palmeiras, terá uma edição comemorativa que incluirá detalhes da disputa do Mundial de Clubes e do título da Recopa Sul-Americana, ambas neste ano.O anúncio foi feito pelo próprio Abel na noite de segunda-feira (14), durante o lançamento oficial da obra em uma unidade da faculdade patrocinadora do Verdão na Mooca, zona leste da capital paulista. O evento contou com a presença de toda a comissão técnica alviverde, além da presidente Leila Pereira.

Segundo o comandante português, serão 1.978 edições especiais com o apêndice revelando os detalhes das competições internacionais disputadas até aqui na temporada.

Ao falar sobre o processo envolvido na elaboração do livro, Abel enfatizou que a intenção seria fechar uma edição logo após o término da temporada de 2020. No entanto, o calendário do futebol brasileiro impediu que fosse publicado naquele momento, possibilitando que a obra fosse ampliada até o momento em que o time conquistou sua segunda Libertadores no ano passado.

- Houve a ideia de lançar o livro em Portugal. Mas eu disse que não, o livro será lançado onde foram nossas experiências. No Brasil e por uma editora brasileira. De um ano para o outro, não houve férias e não houve tempo para fechar tudo. Chegou a segunda Libertadores, tínhamos uma capa, completamente diferente desta. Reformulamos a capa e, na final da Libertadores, o livro estava praticamente finalizado.

Abel ainda destacou a importância do livro como ferramenta cultural e educacional e afirmou acreditar que sua obra pode incentivar a leitura no país.

- Eu costumo dizer aos meus jogadores que, no Brasil, a cultura da leitura está crescendo aos pouquinhos. Para mim, a leitura é uma ferramenta poderosa. Para mim, um livro é um amigo. Estou aqui sem minha família, e os livros são minha companhia. Foi assim que cresci como treinador. Lendo livros de outros técnicos, espanhóis, franceses, ingleses, portugueses, enriquecendo minha formação. Não há nada que substitua um livro.

A obra, publicada pela editora Garoa Livros, está sendo comercializada por R$ 74,90. Todo o valor arrecadado pelas vendas será distribuído às instituições de caridade Fundação Ayrton Sena e Amigos do Bem. Segundo ele, quem comprar a edição também estará ajudando a si próprio.

- O livro tem também uma missão solidária muito grande. Quero que as pessoas pensem que, quando compram o livro, estão abdicando de comer uma pizza com a família. Todas as receitas desse livro são para ajudar alguém.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (17), contra o Corinthians, no Allianz Parque, às 20h30 (de Brasília), em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Paulista. Com 26 pontos somados e invicto na competição, o Alviverde já assegurou a primeira colocação do Grupo C.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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