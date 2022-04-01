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Liverpool x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Reds estão na segunda colocação do torneio nacional, brigando ponto a ponto pelo título com o Manchester City. Hornets estão na zona de rebaixamento para a Championship...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:09
A bola vai voltar a rolar pelos torneios nacionais ao redor do Velho Continente após a Data-Fifa. Neste sábado, o Liverpool entra em campo pelo Campeonato Inglês, contra o Watford, pela 31ª rodada da competição. O jogo acontece no Anfield Road, às 11h (de Brasília).
LIVERPOOLBrigando pelo título com o Manchester City, o Liverpool tem apenas um ponto a menos que o líder da competição nacional. O time de Jürgen Klopp vem em uma grande sequência, com oito vitórias seguidas nas últimas oito rodadas do Campeonato Inglês.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
WATFORDSe o Liverpool está brigando pelo título, o Watford luta para escapar do rebaixamento para a segunda divisão inglesa. O time de Roy Hodgson está na 18ª colocação, com 22 pontos. Na última rodada, os Hornets perderam de 4 a 0 para o Wolverhampton.
+ Veja os astros que estão fora da Copa do MundoFICHA TÉCNICA
Liverpool x WatfordPremier League - Campeonato Inglês31ª Rodada​Data e horário: 02/04/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Joe Gomez (Milner), Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Roberto Firmino e Diogo Jota.
Desfalques: Keïta e Alexander-Arnold (dúvidas).
WATFORD (Técnico: Roy Hodgson)Foster; Femenía, Kabasele, Samir e Kamara; Louza, Sissoko e Kucka; Cucho Hernández, João Pedro (King) e Dennis.
Desfalques: Sarr (lesionados); Nkoulou e Ngakia (dúvidas).
Crédito: LiverpoolvenceuoWatfordpor5a0noprimeiroturno(Foto:Reprodução/TwitterLiverpool

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