Liverpool x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, Liverpool e Tottenham entram em campo pela 36ª rodada da Premier League. Os Reds buscam uma vitória e esperam um tropeço do Manchester City para assumirem a liderança da competição, enquanto os Spurs brigam por uma vaga na Champions League. O confronto, em Anfield, está marcado para às 15h45.TABELALiverpool e Manchester duela acirradamente pelo título da Premier League. Os Reds estão um ponto atrás na tabela e restam apenas quatro jogos para o fim da temporada. Com isso, uma vitória contra o Tottenham e um empate do Manchester City com o Newcastle colocam a equipe na frente. Enquanto isso, os Spurs estão na sexta colocação, dois pontos atrás do Arsenal, que fecha o G4.