Liverpool x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, Liverpool e Tottenham entram em campo pela 36ª rodada da Premier League. Os Reds buscam uma vitória e esperam um tropeço do Manchester City para assumirem a liderança da competição, enquanto os Spurs brigam por uma vaga na Champions League. O confronto, em Anfield, está marcado para às 15h45.TABELALiverpool e Manchester duela acirradamente pelo título da Premier League. Os Reds estão um ponto atrás na tabela e restam apenas quatro jogos para o fim da temporada. Com isso, uma vitória contra o Tottenham e um empate do Manchester City com o Newcastle colocam a equipe na frente. Enquanto isso, os Spurs estão na sexta colocação, dois pontos atrás do Arsenal, que fecha o G4.
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FALA, KLOPP!- É um teste enorme, massivo, definitivamente. Eu acho que se eu assistisse de fora eu diria, 'Ok, isso vai ser difícil, hein, para o Liverpool?' Não preciso nem olhar de fora, porque por dentro sei, sim, que vai ser difícil. Todas as equipas lutam por tudo, mas, obviamente, o Tottenham tem uma qualidade enorme - disse o técnico do Liverpool sobre o duelo deste sábado.FICHA TÉCNICALiverpool x Tottenham
Data e horário: 07/05/2022, às 15h45Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Luís Díaz, Mané.
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Davies, Romero e Dier; Sessegnon, Hojberg, Bentancur e Emerson; Son, Kulusevski e Kane.