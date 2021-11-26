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Liverpool x Southampton: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

De olho em reduzir a distância para o líder Chelsea, Reds jogam em casa neste sábado, ao meio-dia, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.  Diferença é de quatro pontos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 11:59

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:59

Em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Liverpool recebe o Southampton, às 12h deste sábado. O jogo vai ter transmissão da Fox Sports e do Star +.
CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS
O Liverpool já tem bem definido o seu objetivo no campeonato: o título. O time comandado por Klopp está em terceiro lugar, com 25 pontos., quatro atrás do Chelsea e três do Manchester City, equipes que jogarão no domingo. Já os visitantes estão em 13º, com 14 pontos, cinco acima do Burnley, primeiro do Z3, e cinco atrás do Wolverhampton, último time do G6.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Southampton - 13ª rodada do Campeonato Inglês/Premier League
Data e horário: 27/11/2021, às 12h (de Brasília)Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Onde assistir: Fox Sports e Star +Árbitro: Andre Marriner
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Arnold, Van Djik, Matip e Tsimikas; Fabinho, Thiago Alcântara e Chamberlain; Salah, Firmino e Diogo Jota
Desfalques: Roberto Firmino, Elliott, Gomez e Jones (machucados); Keita (dúvida)
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Mccarthy; Livramento, Bednarek, Salisu e Walker-Peters; Elyounossi, Romeu, Ward-Prowse e Diallo; A.Armstrong e Adams
Desfalque: S.Armstrong (lesionado)
Crédito: Oegípcio SalahéumdosdestaquesdoLiverpool(Foto:PAULELLIS/AFP

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