Liverpool x Southampton: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Liverpool recebe o Southampton, às 12h deste sábado. O jogo vai ter transmissão da Fox Sports e do Star +.

O Liverpool já tem bem definido o seu objetivo no campeonato: o título. O time comandado por Klopp está em terceiro lugar, com 25 pontos., quatro atrás do Chelsea e três do Manchester City, equipes que jogarão no domingo. Já os visitantes estão em 13º, com 14 pontos, cinco acima do Burnley, primeiro do Z3, e cinco atrás do Wolverhampton, último time do G6.