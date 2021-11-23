Liverpool x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Classificado às oitavas de final e com a liderança do Grupo B garantida, o Liverpool recebe o Porto nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. Por outro lado, o clube português, que ocupa a vice-liderança, busca somar pontos e lutar com o Atlético de Madrid para avançar de fase.EM BUSCA DO EQUILÍBRIO- Os atletas têm qualidade, têm desejo, são implacáveis e todo esse tipo de coisa. No entanto, não consideramos nada disso garantido, pois é difícil criar chances nesse nível de jogo. Mas precisamos encontrar um ritmo entre marcar e não conceder gols. Esse é sempre o desafio e é um processo contínuo - disse Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.
EMPOLGAÇÃOOs Reds chegam animados para o confronto após uma vitória avassaladora sobre o Arsenal por 4 a 0 na Premier League. Além disso, o duelo é o último diante dos torcedores no Anfield na Champions League antes da partida pelas oitavas de final.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Porto
Data e horário: 24/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Williams, Konate, Matip e Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson e Morton; Salah, Origi e Minamino
Desfalques: Curtis Jones, Roberto Firmino, Diogo Jota e Harvey Elliott (machucados). Casemiro (suspenso)
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Marchesin; Corona, Pepe, Mbemba e Sanusi; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Díaz; Taremi e Evanílson
Desfalques: Nenhum