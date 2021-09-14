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Liverpool x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Em partida com 13 títulos em campo, equipes fazem reedição das finais de 2005 e 2007. Jogo acontece na Inglaterra e os dois times têm desfalques no setor ofensivo...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 12:57

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:57

Crédito: PAUL ELLIS, MIGUEL MEDINA / AFP
Jogo pesado na Champions League. Na estreia da fase de grupos da competição continental, o Liverpool recebe o Milan nesta quarta-feira, pelo Grupo B, em duelo que reúne 13 títulos. A partida acontece no Anfield Road, às 16h (de Brasília).LIVERPOOLApós o título de 2019, o Liverpool espera voltar ao protagonismo europeu e terá pela frente um rival conhecido. Contra o Milan, os Reds já disputaram duas finais, com um título para cada lado. Antes da partida, o técnico Jürgen Klopp elogiou seus adversários e disse que este será o grupo da morte.
- Este é o grupo mais forte que tivemos desde que estou no Liverpool, sem dúvida. Gosto da Champions League como é. Este grupo pode ser empolgante do primeiro ao último segundo, não consigo ver nenhum tipo de decisão inicial feita neste grupo e isso nos mantém alerta - disse Klopp.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
MILANDo lado do Milan, que volta à Champions League após sete anos, o técnico Stefano Pioli também elogiou o grupo, mas afirmou que espera uma vitória na estreia. Na véspera da partida, o atacante Zlatan Ibrahimovic foi descartado para o jogo, por conta de uma lesão no tendão de Aquiles.
- Muitos de nós nunca jogamos a Liga dos Campeões, mas futebol é futebol. Sabemos o que fazer e como tentar jogar contra uma equipe muito forte. Nos preparamos muito bem para este jogo. Não há jogos fáceis neste grupo. Os nossos adversários são altamente competitivos e jogam futebol europeu há algum tempo. É uma oportunidade para começarmos a escrever a nossa própria história. Acreditamos muito na nossa própria qualidade - disse Pioli.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Liverpool x MilanChampions LeagueGrupo B - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Diogo Jota e Mané.
Desfalques: Elliott, Neco Williams e Roberto Firmino (lesionados).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Kessié, Tonali, Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Giroud.
Desfalques: Bakayoko, Krunic e Ibrahimovic (lesionados).

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