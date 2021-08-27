Liverpool x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

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A terceira rodada da Premier League encontrará no Anfield um dos grandes jogos desta início de campeonato. Liverpool e Chelsea enfrentam-se às 13:30h (de Brasília) e tentam pontuar em uma partida importante para o começo do Campeonato Inglês.

Veja a tabela do InglêsO Liverpool, apesar de não fazer uma janela de transferências agitada, encontra-se empolgado com o seu forte elenco para a disputa da temporada. Nesta Premier League, os Reds já venceram as duas partidas contra Norwich e Burnley.

- O que Thomas Tuchel fez lá é muito bom. Isso significa que a maneira como eles se desenvolvem, a maneira como jogam, é uma estrutura clara, mas muito flexível. Têm na maioria das vezes os laterais, ou cobertura com os laterais, nos meios espaços, como este duplo 10, duplo seis, jogadores muito flexíveis. E agora um jogador-alvo adequado na frente - disse Klopp.

Atual campeão da Champions League, o Chelsea começou a temporada de forma muito positiva. Na primeira rodada, os Blues bateram o Crystal Palace por 3 a 0 e, na partida seguinte, venceram o derby londrino contra o Arsenal por 2 a 0.

- Sempre que você joga no Anfield contra o Liverpool, é um dos desafios mais difíceis que você pode enfrentar no futebol europeu. Depois disso, você fica muito mais esperto sobre onde está e qual é sua verdadeira capacidade e desempenho - disse Tuchel.FICHA TÉCNICALIVERPOOL x CHELSEA - Premier League - 3ª rodada

Data e horário: 28/08/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnOnde assistir: ESPN Brasil

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Keita; Salah, Mané e Firmino.

Desfalques: Milner (dúvida).

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Alonso; Mount, Werner e Lukaku.