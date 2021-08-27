AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Liverpool x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Liverpool x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Confronto entre gigantes do 'Big Six' será disputado já pela terceira rodada da Premier League neste sábado...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:24
Crédito: AFP
A terceira rodada da Premier League encontrará no Anfield um dos grandes jogos desta início de campeonato. Liverpool e Chelsea enfrentam-se às 13:30h (de Brasília) e tentam pontuar em uma partida importante para o começo do Campeonato Inglês.
Veja a tabela do InglêsO Liverpool, apesar de não fazer uma janela de transferências agitada, encontra-se empolgado com o seu forte elenco para a disputa da temporada. Nesta Premier League, os Reds já venceram as duas partidas contra Norwich e Burnley.
- O que Thomas Tuchel fez lá é muito bom. Isso significa que a maneira como eles se desenvolvem, a maneira como jogam, é uma estrutura clara, mas muito flexível. Têm na maioria das vezes os laterais, ou cobertura com os laterais, nos meios espaços, como este duplo 10, duplo seis, jogadores muito flexíveis. E agora um jogador-alvo adequado na frente - disse Klopp.
Atual campeão da Champions League, o Chelsea começou a temporada de forma muito positiva. Na primeira rodada, os Blues bateram o Crystal Palace por 3 a 0 e, na partida seguinte, venceram o derby londrino contra o Arsenal por 2 a 0.
- Sempre que você joga no Anfield contra o Liverpool, é um dos desafios mais difíceis que você pode enfrentar no futebol europeu. Depois disso, você fica muito mais esperto sobre onde está e qual é sua verdadeira capacidade e desempenho - disse Tuchel.FICHA TÉCNICALIVERPOOL x CHELSEA - Premier League - 3ª rodada
Data e horário: 28/08/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnOnde assistir: ESPN Brasil
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Keita; Salah, Mané e Firmino.
Desfalques: Milner (dúvida).
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Alonso; Mount, Werner e Lukaku.
Desfalques: Pulisic e Loftus-Cheek (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados