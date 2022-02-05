Liverpool x Cardiff City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida da competição mais antiga da história do futebol. Neste domingo, o Liverpool entra em campo pela Copa da Inglaterra, contra o Cardiff City, da segunda divisão. O duelo acontece em Anfield, casa dos Reds, às 9h (de Brasília).LIVERPOOLVíce-líder do Campeonato Inglês, o Liverpool agora vira a chave para a Copa da Inglaterra, onde tenta conquistar seu oitavo título na história da competição. Apesar de ser um dos maiores vencedores do torneio, os Reds não vencem a FA Cup desde 2006, quando bateram o West Ham.
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CARDIFF CITYUm dos principais clubes do País de Gales, o Cardiff City atualmente não vive bom momento. Brigando na parte de baixo da Championship, a segunda divisão inglesa, a equipe tem uma conquista na Copa da Inglaterra, em 1927, além de dois vices.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022FICHA TÉCNICA
Liverpool x Cardiff CityFA Cup - Copa da InglaterraQuarta rodada
Data e horário: 06/02/2022, às 9h (de Brasília)Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Andrew MadleyAssistentes: Adrian Holmes e Edward SmartTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson e Curtis Jones; Gordon, Roberto Firmino e Minamino.
CARDIFF CITY (Técnico: Steve Morison)Phillips; Flint, Vaulks e McGuinness; Perry Ng, Pack, Wintle e Bagan; Colwill, Doyle e Hugill.