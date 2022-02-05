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Liverpool x Cardiff City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Ainda sem Mané e Salah, por conta da Copa Africana de Nações, Reds encaram equipe do País de Gales de olho no oitavo título na história da competição mais antiga do futebol...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:56
A bola vai rolar para mais uma partida da competição mais antiga da história do futebol. Neste domingo, o Liverpool entra em campo pela Copa da Inglaterra, contra o Cardiff City, da segunda divisão. O duelo acontece em Anfield, casa dos Reds, às 9h (de Brasília).LIVERPOOLVíce-líder do Campeonato Inglês, o Liverpool agora vira a chave para a Copa da Inglaterra, onde tenta conquistar seu oitavo título na história da competição. Apesar de ser um dos maiores vencedores do torneio, os Reds não vencem a FA Cup desde 2006, quando bateram o West Ham.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
CARDIFF CITYUm dos principais clubes do País de Gales, o Cardiff City atualmente não vive bom momento. Brigando na parte de baixo da Championship, a segunda divisão inglesa, a equipe tem uma conquista na Copa da Inglaterra, em 1927, além de dois vices.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022FICHA TÉCNICA
Liverpool x Cardiff CityFA Cup - Copa da InglaterraQuarta rodada
Data e horário: 06/02/2022, às 9h (de Brasília)Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Andrew MadleyAssistentes: Adrian Holmes e Edward SmartTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson e Curtis Jones; Gordon, Roberto Firmino e Minamino.
CARDIFF CITY (Técnico: Steve Morison)Phillips; Flint, Vaulks e McGuinness; Perry Ng, Pack, Wintle e Bagan; Colwill, Doyle e Hugill.
Crédito: LiverpoolnãoécampeãodaCopadaInglaterrahá16anos(Foto:OLISCARFF/AFP

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