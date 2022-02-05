Liverpool x Cardiff City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida da competição mais antiga da história do futebol. Neste domingo, o Liverpool entra em campo pela Copa da Inglaterra, contra o Cardiff City, da segunda divisão. O duelo acontece em Anfield, casa dos Reds, às 9h (de Brasília).LIVERPOOLVíce-líder do Campeonato Inglês, o Liverpool agora vira a chave para a Copa da Inglaterra, onde tenta conquistar seu oitavo título na história da competição. Apesar de ser um dos maiores vencedores do torneio, os Reds não vencem a FA Cup desde 2006, quando bateram o West Ham.