Liverpool x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

Chegou a hora da estreia do Liverpool diante do torcedor no Campeonato Inglês. Após vencer o Norwich fora de casa na estreia, os Reds voltam a campo neste sábado para enfrentar o Burnley. O jogo acontece às 8h30 deste sábado, no Anfield Road.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22LIVERPOOLJürgen Klopp foi questionado antes da partida se o duelo deste sábado será uma revanche para o Liverpool, uma vez que os Reds perderam para o Burnley na Premier League da temporada passada em casa. O alemão, entretanto, afirmou que não pensa nisso.

- Eles têm uma maneira clara de jogar, então é para isso que nos preparamos, não para qualquer tipo de revanche ou algo assim. Nós realmente queremos ter um jogo positivo e isso só funciona quando você joga muito bem - disse Klopp.

BURNLEYSean Dyche, técnico do Burnley, também relembrou o duelo contra o Liverpool na temporada passada, mas afirmou que sua equipe não deverá ter vida fácil desta vez.

- É muito difícil ir a Anfield e vencer o Liverpool. Na temporada passada, eles tiveram algumas lesões e talvez os tenhamos apanhado em um período mais lento e conquistamos o direito de vencer um jogo - disse Dyche.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janelaFICHA TÉCNICA

Liverpool x BurnleyCampeonato Inglês - Premier League2ª Rodada​Data e horário: 21/08/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Darren Cann e Mark ScholesTransmissão: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Herderson, Milner e Keïta; Salah, Diogo Jota e Mané.

Desfalques: Robertson e Curtis Jones (lesionados); Fabinho (sem ritmo).

BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Nick Pope; Lowton, Tarkowski, Ben Mee e Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork e McNeil; Chris Wood e Jay Rodriguez