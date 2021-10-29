Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Times brigam na parte de cima do Campeonato Inglês e prometem grande jogo neste sábado na casa dos Reds. Time de Klopp vem de goleada, mas rival perdeu em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 15:04

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:04

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Tem duelo grande na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês neste sábado. Pela décima rodada da competição nacional, o Liverpool recebe o Brighton em um duelo entre segundo e quinto colocados, respectivamente. O jogo acontece no Anfield Road, às 11h (de Brasília).LIVERPOOLÚnico invicto ainda na competição, os Reds tentam voltar à liderança do torneio nacional. Dono do melhor ataque, o Liverpool tem 27 gols feitos e soma 21 pontos na competição. Na última rodada, os comandados de Jürgen Klopp golearam o Manchester United por 5 a 0, numa atuação impecável.
BRIGHTONFazendo grande campanha no Campeonato Inglês, o time do sul da Inglaterra pode terminar a rodada dentro do G-4 e a apenas três pontos do Liverpool em caso de vitória. Na última rodada da competição, entretanto, a equipe de Graham Potter foi goleada pelo Manchester City por 4 a 1.
Liverpool x BrightonPremier League - Campeonato Inglês10ª Rodada​Data e horário: 30/10/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Curtis Jones, Henderson e Keïta; Salah, Diogo Jota e Mané.
Desfalques: Elliott, Milner e Fabinho (lesionados); Thiago (dúvida).
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Dunk, Webster e Duffy (March); Veltman, Gross, Lallana, Moder e Cucurella; Trossard e Maupay.
Desfalques: Alzate e Welbeck (lesionados); Dan Burn e Richards (dúvidas).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados