Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Tem duelo grande na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês neste sábado. Pela décima rodada da competição nacional, o Liverpool recebe o Brighton em um duelo entre segundo e quinto colocados, respectivamente. O jogo acontece no Anfield Road, às 11h (de Brasília).LIVERPOOLÚnico invicto ainda na competição, os Reds tentam voltar à liderança do torneio nacional. Dono do melhor ataque, o Liverpool tem 27 gols feitos e soma 21 pontos na competição. Na última rodada, os comandados de Jürgen Klopp golearam o Manchester United por 5 a 0, numa atuação impecável.
BRIGHTONFazendo grande campanha no Campeonato Inglês, o time do sul da Inglaterra pode terminar a rodada dentro do G-4 e a apenas três pontos do Liverpool em caso de vitória. Na última rodada da competição, entretanto, a equipe de Graham Potter foi goleada pelo Manchester City por 4 a 1.
FICHA TÉCNICA
Liverpool x BrightonPremier League - Campeonato Inglês10ª RodadaData e horário: 30/10/2021, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Curtis Jones, Henderson e Keïta; Salah, Diogo Jota e Mané.
Desfalques: Elliott, Milner e Fabinho (lesionados); Thiago (dúvida).
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Dunk, Webster e Duffy (March); Veltman, Gross, Lallana, Moder e Cucurella; Trossard e Maupay.
Desfalques: Alzate e Welbeck (lesionados); Dan Burn e Richards (dúvidas).