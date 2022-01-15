Liverpool x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool recebe o Brentford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Jurgen Klopp busca reencontrar o caminho das vitórias, após três jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Inglês, e ultrapassar o Chelsea para assumir a vice-liderança do torneio.DESTRINCHANDO O RIVAL- Eu espero uma batalha. O Brentford é uma equipe com um jeito específico de jogar. Eles são muito diretos. Temos que estar alertar e absolutamente preparados. Eles possuem peças especiais e fizeram um primeiro turno impressionante. Espero que possamos jogar bem melhor do que no primeiro jogo e usar o Anfield - disse Jurgen Klopp, comandante do Liverpool.