Liverpool x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool recebe o Brentford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Jurgen Klopp busca reencontrar o caminho das vitórias, após três jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Inglês, e ultrapassar o Chelsea para assumir a vice-liderança do torneio.DESTRINCHANDO O RIVAL- Eu espero uma batalha. O Brentford é uma equipe com um jeito específico de jogar. Eles são muito diretos. Temos que estar alertar e absolutamente preparados. Eles possuem peças especiais e fizeram um primeiro turno impressionante. Espero que possamos jogar bem melhor do que no primeiro jogo e usar o Anfield - disse Jurgen Klopp, comandante do Liverpool.
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PRIMEIRO TURNO ELETRIZANTENo duelo do primeiro turno entre Brentford e Liverpoo, a partida terminou empatada em 3 a 3. No entanto, o Liverpool não vive seu melhor momento na temporada e não conta com as presenças de Mohamed Salah e Sadio Mané, que disputam a Copa Africana de Nações.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Brentford
Data e horário: 16/1/2022, às 11h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Klopp; Williams, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Henderson, Fabinho e Jones; Jota, Firmino e Minamino
Desfalques: Nat Phillips, Thiago Alcantara, Harvey Elliott e Divock Origi (machucados). Mo Salah, Sadio Mané e Naby Keita (Copa Africana de Nações)
BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Fernandez; Ajer, Jansson e Pinnock; Roerslev, Janelt, Norgaard, Jensen e Henry; Wissa e Toney
Desfalques: Sergi Canos, Josh Dasilva, David Raya, Charlie Goode e Mathias Jorgensen (machucados). Frank Onyeka (Copa Africana de Nações)