Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Com 100% de aproveitamento, o Liverpool recebe o Atlético de Madrid pela Champions League nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), e busca uma classificação antecipada às oitavas de final. Em caso de vitória, os Reds chegam aos 12 pontos e não conseguem ser alcançados por outros adversários do Grupo B.Apoio da torcida
- O Atlético nunca joga uma partida amistosa, então nós não esperamos isso. Eles precisam dos três pontos e nós queremos vencer com tudo o que temos. Nós jogamos em casa e temos que celebrar o jogo com um bom futebol com os nossos torcedores - salientou Jurgen Klopp.
Ingleses mordidos
Em 2020, o Liverpool foi eliminado para o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions League perdendo o duelo de Anfield por 3 a 2. No entanto, os Reds conseguiram uma primeira vingança na 3ª rodada da fase de grupos também por 3 a 2.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Atlético de Madrid
Data e horário: 3/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Jones, Henderson e Oxlade-Chamberlain; Salah, Diogo Jota e Mané
Desfalques: Naby Keita, James Milner e Harvey Elliott (machucados)
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Giménez e Hermoso; Trippier, De Paul, Koke e Carrasco; João Félix, Suárez e Correa
Desfalques: Stefan Savic, Marcos Llorente e Thomas Lemar (machucados). Antonine Griezmann (suspenso)