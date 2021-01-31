Liverpool vence o West Ham e segue na busca pela liderança do Inglês

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Neste domingo, o West Ham recebeu o Liverpool pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Com dois gols de Salah e um de Wijnaldum, o Liverpool conseguiu um resultado importante para o início do segundo turno, continuando na briga pelo topo da tabela. O West Ham ainda diminuiu com Craig Dawson.

Veja a tabela do InglêsLIVERPOOL SUPERIOR​Durante os 45 minutos iniciais, quem fez uma partida melhor foi o Liverpool. A equipe de Jurgen Klopp foi a que criou mais chances de gol, mas não foi o suficiente para abrir o placar no London Stadium. Sem Mané e com Firmino no banco, a responsabilidade do ataque ficou com Salah e Origi, com este último perdendo uma chance clara de gol.

SALAH BRILHACom o Liverpool superior, a equipe começou o segundo tempo buscando o primeiro gol. Após uma troca de passes no ataque, o time visitante conseguiu deixar o bloqueio defensivo para trás, e a bola chegou para Salah, que chutou para dentro do gol.

MAIS DOIS NO MARCADOR​O Liverpool tratou de decidir a partida no segundo tempo. Em um contra-ataque fulminante, Salah marcou o segundo com um toque sutil para tirar o goleiro. A definição veio após uma bela troca de passes, que culminou no gol de Wijnaldum.

DIMINUIUCom o resultado garantindo a vitória do Liverpool, o West Ham tratou de diminuir a vantagem do adversário. Em cobrança de escanteio, a bola passou pela defesa do Liverpool, sobrando para Craig Dawson, que marcou o único de sua equipe no jogo.