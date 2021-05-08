Liverpool vence o Southampton pelo Inglês e segue na briga por vaga na Champions League

Neste sábado, o Liverpool recebeu o Southampton no Anfield, na cidade de Liverpool, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória da equipe dos Reds por 2 a 0, com gols de Sadio Mané e Thiago Alcântara.
ABRIU O PLACARO Liverpool teve um bom início na primeira etapa, mas foi apenas aos 31 minutos que conseguiu abrir o placar no jogo. Após receber de Mohamed Salah, o ponta Sadio Mané foi eficaz o suficiente para fazer o gol da equipe dos Reds.
SOUTHAMPTON ATACAA primeira etapa também serviu para o time do Southampton ir ao campo ofensivo e pressionar o Liverpool. Apesar de criar chances perigosas, a equipe visitante não foi capaz de marcar um gol para colocar o empate no placar de Anfield.
DOMÍNIO VERMELHOO segundo tempo do confronto deste sábado seguiu com o Liverpool superior ao time visitante. Enquanto os Reds consolidavam a posse de bola, o Southampton recebeu os ataques até o gol de Thiago Alcântara, que colocou o 2 a 0 no placar.
VISITANTES TENTAMAssim como o Liverpool, o Southampton não abdicou do ataque, e criou chances de perigo na segunda etapa. Os Reds, porém, tinham um paredão no gol para impedir que os visitantes marcassem. Alisson foi fundamental para a vitória do time de Anfield.
SEQUÊNCIAO Liverpool enfrenta o Manchester United às 16:15h (de Brasília) de quinta-feira. O Southampton, por sua vez, enfrenta o Crystal Palace às 16:15h (de Brasília) de terça-feira.